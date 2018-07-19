غضب فلسطيني بسبب قانون "يهودية الدولة"

نددت الحكومة والفصائل الفلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على "قانون القومية" الذي ينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وأجمعت الفصائل الفلسطينية على أن قانون "يهودية الدولة" يقنن لـلعنصرية والتطهير العرقي ويرسخ العداء ويشرع الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيًا.

محاولة طمس الهوية العربية الفلسطينية:

أكدت الحكومة الفلسطينية أن "قانون القومية" هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض "السلام المنشود".



طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة التي تهدد القيم والأصول والشرائع وتهدد الأمن والسلام.



اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، أن "قانون القومية"، أسقط الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال، وأن إقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، ودعوة صريحه ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.



اعتبر المالكي أن استمرار دولة الاحتلال بسن قوانين عنصرية سيقضي بشكل نهائي وللأبد على أي مبادرة تقود نحو السلام وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل.

حماس: استهداف خطير للوجود الفلسطيني:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "قانون القومية" شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافًا خطيرًا للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته.



قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، إن هذه القوانين والقرارات المتطرفة ما كانت تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف.



دعا برهوم لـ"التوافق العاجل" على استراتيجية وطنية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وحمايتهم، وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات رادعة للاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وللقوانين والقرارات الدولية.

عريقات: ترسيخ للاستعمار العنصري ودعوة للتطهير العرقي

دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بشدة إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري، واعتبره ترسيخًا وامتدادًا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده .



اعتبر عريقات أن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين، وقال "لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".



حذر عريقات من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وإلغاء حق العودة.



أضاف عريقات أن "هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات تثبيت زعم أن القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا تنفيذا لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية".



وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القانون بالعنصري، وأشارت في بيان باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية، شكّلت مثالا حقيقيا على طبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري.

الجهاد الإسلامي: طافح بالعنصرية والكراهية

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة أن قانون القومية طافح بالعنصرية والكراهية، مشددًا على أن هذا القانون يؤكد أن إسرائيل ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في أراضي 1948، ويمهد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك.



اعتبر الحساينة هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها الكنيست في السنوات الأخيرة، إذ يحمل في طياته عناصر عنصرية، تمهد لمحاصرة أصحاب الأرض الحقيقيين ودفعهم للهجرة .



قال الحساينة إنه في حال دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير لأهلنا في القدس والداخل، والتغول الاستيطاني، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير، مطالبًا السلطة بالإسراع في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

القائمة المشتركة: فاشي وعنصري الطابع والمضمون

قالت القائمة المشتركة، في بيان، إن قانون القومية معادي للديمقراطية وعنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة، وسيطغى على أي تشريع عادي، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، إذ يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعدّ "الشعب اليهودي" وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد.



أشارت إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عمليًا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية، كما أن هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفي الخط الأخضر.



قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة جمعة الزبارقة، في خطابه أمام الهيئة العامة "للكنيست"، خلال النقاش على القانون، إن "القانون خطر وجودي على مكانتنا كفلسطينيين، إذ يحولنا في واقع الحال إلى رعايا، وليس مواطنين متساوين، كما يحرمنا من أي حق لتقرير المصير أو حقوق جماعية شرعية ولا يعترف بنا كأقلية قومية. القانون الفاشي هو نتاج مدرسة الأبرتهايد الإسرائيلي وأحد إصداراتها، ويشكل قوننة رسمية للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل".



قال النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة يوسف جبارين "إننا نعي جيدًا خطورة هذا القانون، وسنواصل تصدينا لأيّ ممارسات عنصرية تنتج عنه. مهمتنا تبقى الحفاظ على وحدتنا الوطنية وعلى جاهزيتنا النضالية الجماهيرية من أجل متابعة مسيرة البقاء والتجذّر بوطننا، بكرامة وبهامات مرفوعة، وبثقة أصحاب الحق".

كمال الخطيب: تقنين الاعتداءات على فلسطنيي الداخل

قال رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الشيخ كمال الخطيب، إن قانون القومية "خطير جدًا، وستكون له تداعيات على المواطنين العرب"، وأن اعتداءات الاحتلال على فلسطينيي الداخل ستتم الآن بقانون.



أبرز الخطيب أن القانون جاء ليؤكد على طبيعة الصراع باعتباره صراعا عقائديا ودينيا، فالسياسات الإسرائيلية كانت تعتمد دائما أن الدولة يهودية وتتعامل على هذا الأساس، "هذا يعني أن العرب باتوا أكثر فأكثر في دائرة الاستهداف والتهميش على كل المستويات".

المطران عطاالله حنا: قانون فاشي بامتياز

قال المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن ما يسمى بـ"قانون القومية" يكرس بشكل كلي دولة الأبرتهايد، مؤكدًا أن القانون فاشيّ بامتياز، يتجاهل بشكل كلي أن العرب الفلسطينيين أبناء هذه الأرض المقدسة، "هم أصيلون في انتمائهم لهذه الأرض، وليسوا بضاعة أوتي بها من هنا أو هناك" .



أوضح أن هذا القانون أماط اللثام عن الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل" التي تدعي أنها دولة ديمقراطية، ليأتي ويؤكد للقاصي والداني، بأننا أمام نظام فصل عنصري جديد، وأمام نظام فاشيّ بكل ما تعنيه الكلمة من معاني .

الجبهة الشعبية: إعلان حرب على الوجود الفلسطيني

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القومية هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وأكدت في بيان أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وهويته وتقرير مصيره والتصدي للقوانين والسياسات الإسرائيلية العنصرية.

وكان الكنيست قد صادق على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوًا، مقابل معارضة 55 عضوًا، إذ ينص القانون على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة الاحتلال يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

وقد طُرد النواب العرب من جلسة الكنيست بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري.