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سياسة

شهيد فلسطيني في غارة إسرائيلية على غزة

عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
19/7/2018

قالت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤولون طبيون إن ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة قتلت عضوا في الحركة (الخميس) وأصابت ثلاثة آخرين.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه نفذ ضربة جوية، وقال إنها استهدفت "مسلحين" من حماس كانوا على وشك إطلاق بالونات مزودة بمواد قابلة للاشتعال لتعبر الحدود إلى إسرائيل.

وذكرت مصادر من حماس أن الشهيد والمصابين أفراد أمن يعملون في موقع مراقبة قرب رفح في جنوب قطاع غزة.

وبعد الضربة الجوية قال جيش الاحتلال الإٍسرائيلي إن نشطاء فلسطينيين أطلقوا قذائف مورتر على جنود إسرائيليين عبر الحدود، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ودمرت حرائق ناجمة عن بالونات مملوءة بغاز الهليوم وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة إلى إسرائيل مساحات مزروعة خلال الشهور القليلة الماضية.

وتعهدت إسرائيل بوقف هذه الهجمات حتى لو أدى ذلك لصراع أوسع نطاقا.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 130 فلسطينيا خلال احتجاجات على الحدود تخرج كل أسبوع منذ مارس آذار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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