البث الحي
سياسة

شاهد| وزيرة الأمن الداخلي: على أمريكا الاستعداد لمزيد من التدخل الروسي

19/7/2018

قالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية الخميس إن على الولايات المتحدة أن تستعد لأي محاولة من روسيا للتدخل في الانتخابات التي ستجرى في كل الولايات الخمسين هذا العام.

وأضافت خلال كلمتها في منتدى "آسبن" السنوي للأمن عن التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة، أنه ليس هناك أي شك في أن موسكو تدخلت في سباق الرئاسة الأمريكية في 2016.

وفيما يلي أهم تصريحات وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية:

– علينا الاستعداد لمحاولة تدخل روسية أخرى في انتخابات التجديد النصفي.

– لا شك لدى أجهزة استخباراتنا في تدخل روسيا بانتخابات 2016.

– وضعنا قيودا للسفر من عدة بلدان إلى الولايات المتحدة من أجل سلامتنا.

وكافح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع لتهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تدخل موسكو في الانتخابات خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي يوم الإثنين الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)