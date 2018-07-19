شاهد| وزيرة الأمن الداخلي: على أمريكا الاستعداد لمزيد من التدخل الروسي

قالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية الخميس إن على الولايات المتحدة أن تستعد لأي محاولة من روسيا للتدخل في الانتخابات التي ستجرى في كل الولايات الخمسين هذا العام.

وأضافت خلال كلمتها في منتدى "آسبن" السنوي للأمن عن التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة، أنه ليس هناك أي شك في أن موسكو تدخلت في سباق الرئاسة الأمريكية في 2016.

وفيما يلي أهم تصريحات وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية:

– علينا الاستعداد لمحاولة تدخل روسية أخرى في انتخابات التجديد النصفي.

– لا شك لدى أجهزة استخباراتنا في تدخل روسيا بانتخابات 2016.

– وضعنا قيودا للسفر من عدة بلدان إلى الولايات المتحدة من أجل سلامتنا.

وكافح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع لتهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تدخل موسكو في الانتخابات خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي يوم الإثنين الماضي.