شاهد: سياسي تركي معارض يحلق لحيته احتفالا بإنهاء حالة الطوارئ

حَلَق سياسي تركي معارض (الخميس) لحيته التي كان قد أطلقها قبل عامين احتجاجا على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأقدم أيتوج أتيجي العضو السابق في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، على حلق لحيته مع انتهاء حالة الطوارئ هذا الأسبوع مُنهيا احتجاجه النادر.

وتوجه إلى محل الحلاقة في البرلمان وأنهى احتجاجه.

وكانت حالة الطوارئ قد أُعلنت في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت في يوليو/ تموز 2016.

وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ يقول منتقدو الرئيس رجب طيب أردوغان إن سلطاته الرئاسية الجديدة الواسعة ومشروع قانون لمكافحة الإرهاب سيمكنانه من إسكات المعارضة.

وعزلت الحكومة التركية أكثر من 150 ألف موظف، ووجهت اتهامات إلى 77 ألف شخص آخرين للاشتباه بصلات لهم مع القائمين بمحاولة الانقلاب.

وخلال حملته الانتخابية في الشهر الماضي تعهد أردوغان بألا يمدد حالة الطوارئ من جديد عندما ينقضي أجل آخر تمديد لها في 18 يوليو/ تموز الحالي.