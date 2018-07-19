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ردود فعل دولية ضد قانون "الدولة اليهودية" في إسرائيل

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19/7/2018

أبدى الاتحاد الأوربي قلقه من "قانون إسرائيلي" جديد يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في البلاد، وقال إنه سيعقد حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي.

وأقرت إسرائيل قانون "الدولة اليهودية" في وقت سابق الخميس، بعد أشهر من الجدل السياسي وسط انتقادات من فلسطينيي الخط الأخطر الذين قالوا إنه يؤسس للفصل العنصري.

وقالت متحدثة باسم فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي:
  • نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق.
  • كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد إنه السبيل الوحيد للمضي قدما.
  • أي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها.
ودان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قانون "الدولة القومية اليهودية" وقال:
  • ندين بأشد العبارات قانون الدولة القومية اليهودية، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي.
  • لا يمكن القبول إطلاقًا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني.
  • على المجتمع الدولي أن يبدي موقفا حيال هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم.
  • تركيا لن تعترف بإعلان القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل وكذلك إقامة مستوطنات لتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي.
  • قالن، أكد رفض أنقرة لمساعي إقامة إسرائيل دولة أبارتايد (نظام فصل عنصري).
  • تركيا تجدد مرة أخرى تصميمها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني الصديق والشقيق النابعة من القانون الدولي.
تفاصيل القانون:
  • إسرائيل أقرت (الخميس) قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد.
  • البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا أقر قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
  • القانون ينص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".
  • القانون ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
  • القانون أغضب فلسطينيي 48 الذين وصفوه بأنه عنصري كما أثار قلق الاتحاد الأوربي.
  • النواب العرب صرخوا ومزقوا أوراقا بعد التصويت على القانون في جلسة الكنيست.
  • رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".
  • القانون صدر بعد إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
  • بإقرار هذا القانون تضاءلت احتمالات تنفيذ حل الدولتين، الذي يمكن بموجبه للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إقامة دولتهم.
  • عدد الفلسطينيين في إسرائيل 1.8 مليون شخص أي حوالي 20% من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.
  • عرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب 1948 وقيام إسرائيل واضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو الفرار.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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