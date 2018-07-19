ردود فعل دولية ضد قانون "الدولة اليهودية" في إسرائيل

أبدى الاتحاد الأوربي قلقه من "قانون إسرائيلي" جديد يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في البلاد، وقال إنه سيعقد حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي.

وأقرت إسرائيل قانون "الدولة اليهودية" في وقت سابق الخميس، بعد أشهر من الجدل السياسي وسط انتقادات من فلسطينيي الخط الأخطر الذين قالوا إنه يؤسس للفصل العنصري.

وقالت متحدثة باسم فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي:

نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق.

كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد إنه السبيل الوحيد للمضي قدما.

أي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها.

ودان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قانون "الدولة القومية اليهودية" وقال:

ندين بأشد العبارات قانون الدولة القومية اليهودية، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي.

لا يمكن القبول إطلاقًا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني.

على المجتمع الدولي أن يبدي موقفا حيال هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم.

تركيا لن تعترف بإعلان القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل وكذلك إقامة مستوطنات لتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي.

قالن، أكد رفض أنقرة لمساعي إقامة إسرائيل دولة أبارتايد (نظام فصل عنصري).

تركيا تجدد مرة أخرى تصميمها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني الصديق والشقيق النابعة من القانون الدولي.

تفاصيل القانون: