ترمب يحمل بوتين شخصيا مسؤولية التدخل في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الأربعاء) إنه يحمّل نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا المسؤولية عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.

وأوضح ترمب بالقول خلال مقابلة مع قناة (سي.بي.إس نيوز) "مثلما أعتبر نفسي مسؤولا عما يحدث في هذه الدولة فبالتأكيد، واستنادا إلى صفة رئيس الدولة، يتعين تحميله المسؤولية".

وهذه أبرز تصريحات ترمب:

رفض الانتقادات له بأنه يتساهل مع روسيا، في تصريحات قبل اجتماع للحكومة الخميس.

ترمب قال "لم يكن هناك رئيسا صارما مع روسيا مثلي".

أعلن أنه ابلغ نظيره الروسي خلال قمة هلسنكي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مسألة التدخل في انتخاباتها.

وأضاف "أعلمته أننا لا نقبل بهذا، ولن نسمح به، وهذه هي الطريقة التي سيكون عليها الأمر".

البيت الأبيض: روسيا تشكل تهديدا على الديموقراطية الأمريكية

البيت الأبيض أكد أن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الديموقراطية الأمريكية "لا يزال قائما".

التصريحات التي أطلقها ترمب حول هذا الموضوع قد أُسيء تفسيرها.

المتحدثة باسم البيت البيض أكدت أن الرئيس وإدارته يقومان بعمل شاق للتأكد من عدم قدرة روسيا على التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في الماضي.

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