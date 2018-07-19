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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يحمل بوتين شخصيا مسؤولية التدخل في الانتخابات

ترمب: لم يكن هناك رئيسا صارما مع روسيا مثلي
ترمب: لم يكن هناك رئيسا صارما مع روسيا مثلي
19/7/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الأربعاء) إنه يحمّل نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا المسؤولية عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.

وأوضح ترمب بالقول خلال مقابلة مع قناة (سي.بي.إس نيوز) "مثلما أعتبر نفسي مسؤولا عما يحدث في هذه الدولة فبالتأكيد، واستنادا إلى صفة رئيس الدولة، يتعين تحميله المسؤولية".

وهذه أبرز تصريحات ترمب:
  • رفض الانتقادات له بأنه يتساهل مع روسيا، في تصريحات قبل اجتماع للحكومة الخميس. 
  • ترمب قال "لم يكن هناك رئيسا صارما مع روسيا مثلي".  
  • أعلن أنه ابلغ نظيره الروسي خلال قمة هلسنكي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مسألة التدخل في انتخاباتها.
  • وأضاف "أعلمته أننا لا نقبل بهذا، ولن نسمح به، وهذه هي الطريقة التي سيكون عليها الأمر".   
البيت الأبيض: روسيا تشكل تهديدا على الديموقراطية الأمريكية
  • البيت الأبيض أكد أن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الديموقراطية الأمريكية "لا يزال قائما".
  • التصريحات التي أطلقها ترمب حول هذا الموضوع قد أُسيء تفسيرها.
  • المتحدثة باسم البيت البيض أكدت أن الرئيس وإدارته يقومان بعمل شاق للتأكد من عدم قدرة روسيا على التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في الماضي.
خلفيات
  • سئل ترمب (الأربعاء) عمّا إذا كانت روسيا لا تزال تستهدف الولايات المتحدة، فرد "كلا".
  • يتعرض ترمب لانتقادات شديدة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن لفشله في مواجهة بوتين حول قضية تدخل روسيا في الانتخابات.
  • كتب ترمب في سلسلة تغريدات أن قمة هلسنكي مع بوتين "يمكن على المدى الطويل أن تتوج بنجاح أكبر".
  • خلال قمة هلسنكي قال ترامب إنه لا يرى سببا يجعل روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.
  • قوبلت تصريحات ترمب بانتقادات وسخط واسعين داخل الأوساط السياسية الأمريكية، واضطر لتوضيح موقفه أنه يدعم ما خلصت إليه الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تدخلت بالانتخابات.
  • قالت تقارير استخباراتية أمريكية خلال الأشهر الأخيرة أن روسيا تورطت بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

 

المصدر : وكالات
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