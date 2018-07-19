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سياسة

بريطانيا تحدد هويات روس متهمين بتسميم سكريبال

شرطة خارج منزل سيرغي سكريبال في ساليزبري- 6 مارس
شرطة خارج منزل سيرغي سكريبال في ساليزبري- 6 مارس
19/7/2018

حددت الشرطة البريطانية من تعتقد أنهم المشتبه بهم في الهجوم بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) الذي استهدف سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي السابق وابنته في مدينة سالزبري البريطانية.

وقال مصدر على صلة بالتحقيقات في القضية لوكالة (اسوشيتد برس) إن عدد من المواطنين الروس تورطوا في محاولة القتل، مضيفا أنه تم التأكد من هويتهم عبر مطابقة صور الكاميرات الأمنية بسجلات الأشخاص الذين دخلوا البلاد في ذلك الوقت.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تحقيقات تجريها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في قتل امرأة توفيت في الثامن من يوليو/ تموز بعد أسبوع تقريبا من التعرض لل"نوفيتشوك "بالقرب من مدينة سالزبري.

واتهمت بريطانيا، روسيا بتسميم سكريبال- الكولونيل السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والذي سجن لخيانته جواسيس روس لحساب جهاز الاستخبارات البريطاني إم.آي-6.. وغادر روسيا إلى إنجلترا ضمن صفقة تبادل جواسيس في 2010.

ونفت روسيا بشدة ضلوعها في تسميم سكريبال، ما أثار أزمة دبلوماسية تسببت بتبادل طرد سفراء بين روسيا وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة اخرى.

يوليا ابنة سيرغي سكريبال

وقد عثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي في سالزبري، على بعد 10 كيلومترا من أميزبري في مارس/ آذار الماضي، بعدما تم تسميمها بغاز نوفيتشوك، وقد تعافى الاثنان لاحقا. 

وأصيب بريطانيان بعوارض المرض في يونيو /حزيران بعد تعرضهما لنوفيتشوك في نفس المنطقة الواقعة بجنوب غرب إنجلترا، لكن الشرطة لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت المادة التي أثّرت عليهما، من نفس العينة المستخدمة في الهجوم على سكريبال.

وعثر على تشارلي رولي (45 عاما) فاقدا للوعي في منزله في ايمزبري بعد ساعات على انهيار رفيقته دون ستورغيس (44 عاما) في 30 حزيران/يونيو، وتوفيت ستورغيس في 8 يوليو/تموز فيما استعاد رولي وعيه.

وكان غاز الأعصاب موجودا في زجاجة عثر عليها في منزل زوجها تشارلي رولي في أميزبري، وهو لا يزال في حالة حرجة في المستشفى.

المصدر : وكالات
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