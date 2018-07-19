السعودية تخرق الاتفاق مع المعتصمين في المهرة

قالت مصادر للجزيرة إن القوات السعودية خرقت الاتفاق الذي وقعته مع المعتصمين بمحافظة المهرة الواقعة جنوب شرقي اليمن.

خرق اتفاق المهرة:

أضافت المصادر للجزيرة أن القوات السعودية شرعت في استحداث نقطة تفتيش تقع بين منفذي شحن والغيضة بمركز المحافظة.

أشارت إلى أن طائرة عمودية وأربع مدرعات ساندت هذه القوات التي انتقلت إلى وادي "تنالة" في نقطة تديرها قبيلة "بيت كده".

قال مصدر قبلي إنه تم إجراء اتصال بالحكومة اليمنية في عدن لإبلاغها عن الاستياء من خرق الاتفاق من قبل القوات السعودية .

قال رئيس أركان القوات الخاصة في محافظة المهرة محمد رعفيت المهري، إن القوات السعودية ما زالت تسيطر على جزء من مطار المحافظة.

المجلس القبلي بالصبيحة في محافظة لحج رحب بدعوى للانسحاب من الساحل الغربي والشمال والعودة إلى حدود ما قبل عام 1990.

اعتبر المجلس الزج بأبنائهم في تلك المناطق محرقة بحد ذاته.

عقد المجلس اجتماعًا طارئًا لتدارس أوضاع أبناء الصبيحة المشاركين في جبهات المناطق الشمالية .

تصريحات الرئيس هادي لبي بي سي:

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في حوار مع "بي بي سي" إن العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن استغرقت فترة أطول من المتوقع.

هادي أكد أنه لم يتوقع أن تستمر الحرب ثلاث سنوات .

نفى الرئيس اليمني من مقر إقامته في العاصمة المؤقتة "عدن" أن تكون جهود هزيمة الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود.

أكد أنه يندم على الاستعانة بالتحالف بقيادة السعودية للتدخل عسكريًا في اليمن .

معاناة نازحي الحديدة: