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سياسة

السعودية تخرق الاتفاق مع المعتصمين في المهرة

19/7/2018

قالت مصادر للجزيرة إن القوات السعودية خرقت الاتفاق الذي وقعته مع المعتصمين بمحافظة المهرة الواقعة جنوب شرقي اليمن.

خرق اتفاق المهرة:
  • أضافت المصادر للجزيرة  أن القوات السعودية شرعت في استحداث نقطة تفتيش تقع بين منفذي شحن والغيضة بمركز المحافظة.
  • أشارت إلى أن طائرة عمودية وأربع مدرعات ساندت هذه القوات التي انتقلت إلى وادي "تنالة" في نقطة تديرها قبيلة "بيت كده".
  • قال مصدر قبلي إنه تم إجراء اتصال بالحكومة اليمنية في عدن لإبلاغها عن الاستياء من خرق الاتفاق من قبل القوات السعودية.
  • قال رئيس أركان القوات الخاصة في محافظة المهرة محمد رعفيت المهري، إن القوات السعودية ما زالت تسيطر على جزء من مطار المحافظة.
  • المجلس القبلي بالصبيحة في محافظة لحج رحب بدعوى للانسحاب من الساحل الغربي والشمال والعودة إلى حدود ما قبل عام 1990.
  • اعتبر المجلس الزج بأبنائهم في تلك المناطق محرقة بحد ذاته.
  • عقد المجلس اجتماعًا طارئًا لتدارس أوضاع أبناء الصبيحة المشاركين في جبهات المناطق الشمالية.
تصريحات الرئيس هادي لبي بي سي:
  • قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في حوار مع "بي بي سي" إن العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن استغرقت فترة أطول من المتوقع.
  • هادي أكد أنه لم يتوقع أن تستمر الحرب ثلاث سنوات.
  • نفى الرئيس اليمني من مقر إقامته في العاصمة المؤقتة "عدن" أن تكون جهود هزيمة الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود.
  • أكد أنه يندم على الاستعانة بالتحالف بقيادة السعودية للتدخل عسكريًا في اليمن.
معاناة نازحي الحديدة:
  • نزح عشرات الآلاف من مدينة الحديدة وسط قتال عنيف.
  • المخيمات التي فروا إليها تفتقر إلى المرافق الأساسية.
  • وصل عدد الأسر الفارين من الحديدة إلى 35 ألف أسرة وفق الأمم المتحدة.
  • يوفر مخيم للنازحين بعض المأوى ويقع بالقرب من عدن ولحج.
  • المخيم يقع على بعد 400 كيلومتر من الحديدة، والظروف به صعبة للغاية.
  • مخيم مثل هذا من المتوقع أن يتضخم في ظل استمرار الأعمال العدائية.
  • أدى القتال على الساحل الغربي لليمن إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال خلال الأسبوعين الماضيين.
المصدر : أسوشيتد برس
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