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سياسة

إسرائيل تقرّ قانون الدولة القومية لليهود

19/7/2018

أقرّت إسرائيل (الخميس) مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي". وهو ما وصفه الفلسطينيون داخل حدود 1948 بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

وينص القانون على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود، ويعتبر القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

ويشجع القانون الاستيطان اليهودي ويلغي المكانة الرسمية للغة العربية. 
وأقرَ الكنيست المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، وسط غضب النواب العرب.

أبرز سمات القانون:
  • القانون صدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل
  • ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
  • من القوانين الأساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة إسرائيل.
  • ينزع القانون عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية.
  • نص القانون على أن الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه.
غضب فلسطيني وترحيب إسرائيلي:
  • رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقانون قائلا "لحظة حاسمة في تاريخ دولة إسرائيل تكرّس لغتنا ونشيدنا وعلمنا".
  • منتقدو القانون يقولون إنه سيعمق إحساس الفلسطينيين بالغربة حتى بعد إجراء بعض التغييرات.
  • النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي عبّر للصحفيين عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية".
  • سرى الغضب بين السكان العرب واصفين القانون بالعنصري ويغرس البذور لقيام دولة فصل عنصري.
  • المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) وصف القانون بأنه "يعزز التفوق العرقي الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية".
  • يصل عدد العرب في إسرائيل إلى نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 20% من عدد السكان البالغ 9 ملايين نسمة.
  • عرب إسرائيل هم الفلسطينيون الذين ظلوا على أرضهم خلال احتلال الإسرائيليين لفلسطين عام 1948.
  • يتعرض عرب إسرائيل للتمييز ويشكون من تلقي خدمات أسوأ وحصصا أقل في التعليم والصحة والسكن.
المصدر : وكالات
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