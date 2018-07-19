إسرائيل تقرّ قانون الدولة القومية لليهود

أقرّت إسرائيل (الخميس) مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي". وهو ما وصفه الفلسطينيون داخل حدود 1948 بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

وينص القانون على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود، ويعتبر القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

ويشجع القانون الاستيطان اليهودي ويلغي المكانة الرسمية للغة العربية.

وأقرَ الكنيست المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، وسط غضب النواب العرب.

أبرز سمات القانون:

القانون صدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل

ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

من القوانين الأساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة إسرائيل.

ينزع القانون عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية.

نص القانون على أن الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه.

غضب فلسطيني وترحيب إسرائيلي: