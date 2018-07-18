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سياسة

كوريا الشمالية ستعيد رفات 55 جنديا أمريكيا في حقائب

الرئيس الأمريكي (يمين) مع زعيم كوريا الشمالية في قمة سنغافورة
الرئيس الأمريكي (يمين) مع زعيم كوريا الشمالية في قمة سنغافورة
18/7/2018

قالت تقارير صحفية أمريكية إن كوريا الشمالية ستعيد رفات ما بين 50 و55 من الجنود الأمريكيين إلى وطنهم في 27 يوليو/تموز الجاري، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الكورية الجنوبية.

ونشرت صحيفة "ستارز آند سترايبس" التي يصدرها الجيش الأمريكي تقريرًا حول خطة كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، إذ نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن كوريا الشمالية ستسلم للولايات المتحدة رفات الجنود يوم 27 يوليو/تموز، الذي يصادف الذكرى الخامسة والستين على توقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.

وبموجب الخطة التي وصفها التقرير بأنها النتيجة الأولية للمحادثات العسكرية على مستوى جنرال بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قرية الهدنة، سترسل الولايات المتحدة حقائب لنقل الرفات عبر شاحنة إلى المنطقة منزوعة السلاح، ثم يتسلم الجانب الكوري الشمالي تلك الحقائب لوضع الرفات فيها، ومن ثم إعادتها إلى وفد أمريكي، ليقوم بإرسالها إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية أو إلى هاواي.  

وإذا تمت الخطة كما هو مقرر لها، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الكوري الشمالي بإعادة رفات جنود أمريكيين منذ أوائل عام 2007.

وتمثل إعادة رفات هؤلاء الجنود الأمريكيين إحدى اتفاقيات القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـسنغافورة في يونيو/حزيران الماضي.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النقاب عن خطة لعقد هذه المحادثات بعد زيارة بيونغ يانغ هذا الشهر، ووُصفت بأنها إحدى القضايا الرئيسية التي حقق فيها الجانبان تقدما رغم اتهام كوريا الشمالية لوفده بالتقدم بطلبات "على غرار رجال العصابات " فيما يتعلق بنزع السلاح النووي أثناء هذه الزيارة.

المصدر : وكالات
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