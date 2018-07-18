قتلى في قصف النظام مدينة نوى جنوب سوريا

شنّت قوات النظام السوري في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ضربات جوية مكثفة على مدينة نوى بمحافظة درعا، جنوب سوريا وسط تقارير عن سقوط عشرات الضحايا.

وهذه أبرز التطورات الميدانية في الجنوب السوري:

ذكر سكان لوكالة رويترز أنه جرى إطلاق عشرات الصواريخ على المدينة المكتظة بالسكان في شمال غرب محافظة درعا قرب محافظة القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان المحتلة.

تحركت القوات الحكومية هذا الأسبوع لانتزاع السيطرة على الأجزاء المتبقية من شمال غرب البلاد من أيدي المعارضة.

قال أحد السكان في رسالة لرويترز "الوضع كيوم القيامة، الشهداء بالشوارع والكل عاجز عن سحبهم"

ساكن آخر يدعى أبو هاشم قال "لا نعرف أين نأخذ المصابين، فالقرية أحرقت".

القصف المدفعي والجوي جاء بعد ساعات فقط من عودة آلاف النازحين إلى المدينة التي طوقتها القوات الحكومية بصورة شبه تامة بعد أن التمسوا الحماية على امتداد الحدود الإسرائيلية.

قوات النظام السوري على تلة الحارة في منطقة القنيطرة- 17 يوليو

تتهم المعارضة روسيا وحلفاء النظام بإنزال عقاب قاس بالمدنيين عبر القصف المكثف للبلدات التي يسيطر عليها المعارضون.

القصف المدفعي والجوي أسفر عن نزوح جماعي للسكان وسبب دمارا واسع النطاق.

المعارضة تقول إن شدة القصف أجبرت السكان في بلدات عدة على توقيع اتفاقات استسلام تعرض خروجا آمنا لمن يريد الخروج لمناطق تسيطر عليها المعارضة.

القصف استهدف عدة قرى تسيطر عليها المعارضة في محافظة القنيطرة التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الجولان، حيث يحتمى عشرات الآلاف من الهجوم.

مدينة نوى لا يزال يسكنها ما لا يقل عن مئة ألف شخص وهي أكبر مركز حضري خاضع للمعارضة في محافظة درعا.

ألحق هجوم بدأ الشهر الماضي بدعم روسي الهزيمة بقوات المعارضة في أنحاء مساحة شاسعة من الأرض قرب الأردن وإسرائيل.

اتفاق بين المعارضة السورية وإيران لإجلاء سكان قريتين:

قالت مصادر لوكالة رويترز في المعارضة السورية إن مفاوضين عن مقاتلي المعارضة والحرس الثوري الإيراني توصلوا إلى اتفاق لإجلاء آلاف الأشخاص من قريتين شيعيتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة، شمال غرب سوريا مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون الدولة.

أضافت المصادر، أن مفاوضين من هيئة تحرير الشام، والحرس الثوري الإيراني توصلوا "للاتفاق السري" الذي سيتم بموجبه إجلاء كل السكان من قريتي الفوعة وكفريا اللتين تقطنهما أغلبية شيعية في محافظة إدلب.

مخيمات للنازحين السوريين على الحدود السورية الإسرائيلية-17 يوليو