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فايننشال تايمز: ترمب خان بلاده في هلسنكي

ترمب وبوتين في المؤتمر الصحفي عقب قمة هلسنكي
ترمب وبوتين في المؤتمر الصحفي عقب قمة هلسنكي
18/7/2018

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خان بلاده في قمة العاصمة الفنلندية هلسنكي التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحت عنوان "ترمب وبوتين وخيانة أمريكا" كتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن ترمب خالف ما قالته وكالة المخابرات الأمريكية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بذلك يؤكد ما قاله بوتين مرارا من أن روسيا لم تتدخل قط في شؤون الولايات المتحدة.

وأكدت أن هذا النوع من التصريحات مُحرجٌ عندما يصدر على أرض الوطن، أما عندما يكون خلال لقاء قمّة مع الرئيس الروسي على أرض أجنبية، فذلك يُعد خيانة للمصلحة الوطنية الأمريكية.

وتعتبر الصحيفة أن ترمب قلل من شأن بلاده وإدارته في كثير من المواقف، وأداؤه في هلسِنكي أوضح تمامًا أنه يضع بقاءه السياسيَّ وغرورَه الشخصي فوق أي إيمان بسيادة القانون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أنه كان يريد بالفعل فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه أكد أن موسكو لم تتدخل إطلاقا في الانتخابات.

وأضاف بوتين -في مؤتمر صحفي مشترك في ختام قمة تاريخية مع ترمب في العاصمة الفنلندية هلسنكي-، أول أمس، "كان عليّ أن أكرر ما سبق أن قلته عدة مرات: الحكومة الروسية لم تتدخل إطلاقا ولا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بما في ذلك العملية الانتخابية".

وأعلن بوتين موافقته على السماح لمحققين رسميين أمريكيين بمقابلة مشتبهين روس إذا طلبوا ذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبة روسيا في استجواب مشتبهين أمريكيين "نعتقد أنهم قاموا بأنشطة ضد روسيا".
 

المصدر : صحف أجنبية
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