غرامة قياسية على زعيم المعارضة التركية بتهمة التشهير بأردوغان

نقلت تقارير إخبارية أن محكمة تركية عاقبت زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالغرامة بعد إدانته بالتشهير بالرئيس رجب طيب أردوغان وأسرته فيما يتعلق بمزاعم عن تحويلات نقدية دولية.

ورفض أردوغان مزاعم كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن أسرته "لم ترسل قرشا إلى الخارج".

وهذه تفاصيل القضية: