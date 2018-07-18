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سياسة|تركيا

غرامة قياسية على زعيم المعارضة التركية بتهمة التشهير بأردوغان

18/7/2018

نقلت تقارير إخبارية أن محكمة تركية عاقبت زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالغرامة بعد إدانته بالتشهير بالرئيس رجب طيب أردوغان وأسرته فيما يتعلق بمزاعم عن تحويلات نقدية دولية.

ورفض أردوغان مزاعم كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن أسرته "لم ترسل قرشا إلى الخارج".

وهذه تفاصيل القضية:
  • الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الذي انتخب لفترة ولاية جديدة قبل نحو ثلاثة أسابيع، تعهد بمقاضاة كليجدار أوغلو قائلا إنه "سيدفع الثمن".
  • عدة محاكم قضت منذ ذلك الحين بأن يدفع كليجدار أوغلو، لأردوغان تعويضات عن الأضرار المعنوية.
    الحكم الصادر (الأربعاء) يقضي بأن يدفع كليجدار للرئيس أردوغان ومقربين منه تعويضا قدره 359 ألف ليرة (75 ألف دولار) وهي أعلى غرامة حتى الآن.
  • وكالة أنباء "الأناضول" قالت إن السلطات فتحت تحقيقا كذلك بشأن كليجدار أوغلو بعد أن نشر رسما كاريكاتيريا على مواقع التواصل الاجتماعي يصور وجه أردوغان على أشكال عدة حيوانات ويحمل الرسم تعليقا يقول "أرض طيب".
    الرسم يشير إلى رسم مشابه استخدمه طلبة من جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية للسخرية من أردوغان أثناء حفل تخرجهم في وقت سابق هذا الشهر.
  • السلطات كانت قد اعتقلت الطلاب الأربعة بسبب الرسم بتهمة "إهانة الرئيس".
  • إهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في تركيا.
  • محامو أردوغان رفعوا أكثر من 1800 دعوى ضد أشخاص في اتهامات مشابهة.
  • جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن الحكومة التركية لا تتسامح مع الأصوات المعارضة منذ محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز عام 2016.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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