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سياسة

حريق في "أرامكو" بعد إعلان الحوثيين استهدافها

أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم
أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم
18/7/2018

أعلنت مليشيا الحوثي في اليمن، الأربعاء، أنهم هاجموا بطائرة دون طيار مصفاة تابعة لشركة "أرامكو" النفطية السعودية في الرياض.

وتلك أبرز التطورات:
  • شركة أرامكو النفطية السعودية أعلنت في وقت سابق (الأربعاء) إنها احتوت حريقا محدودا في المصفاة.
     
  • تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون قال على تويتر قال إن سلاح الجو استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض.
     
  • تلفزيون المسيرة نقل عن متحدث عسكري حوثي قوله: "إنجاز سلاح الجو المسير بداية قوية في مرحلة جديدة من ردع العدوان".
     
  • قبيل إعلان تلفزيون المسيرة قالت أرامكو (الأربعاء) إن فرقها للسيطرة على الحرائق والدفاع المدني السعودي تمكنت من احتواء حريق محدود شب في إحدى حاويات التخزين في مصفاتها بالعاصمة السعودية الرياض.
     
  • أرامكو أعلنت في "تغريدة" على "تويتر" أن الحريق لم يؤثر على أنشطة المصفاة ولم تحدث أي خسائر بشرية.
     
  • شركة أرامكو قالت إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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