حريق في "أرامكو" بعد إعلان الحوثيين استهدافها

أعلنت مليشيا الحوثي في اليمن، الأربعاء، أنهم هاجموا بطائرة دون طيار مصفاة تابعة لشركة "أرامكو" النفطية السعودية في الرياض.
وتلك أبرز التطورات:
- شركة أرامكو النفطية السعودية أعلنت في وقت سابق (الأربعاء) إنها احتوت حريقا محدودا في المصفاة.
- تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون قال على تويتر قال إن سلاح الجو استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض.
- تلفزيون المسيرة نقل عن متحدث عسكري حوثي قوله: "إنجاز سلاح الجو المسير بداية قوية في مرحلة جديدة من ردع العدوان".
- قبيل إعلان تلفزيون المسيرة قالت أرامكو (الأربعاء) إن فرقها للسيطرة على الحرائق والدفاع المدني السعودي تمكنت من احتواء حريق محدود شب في إحدى حاويات التخزين في مصفاتها بالعاصمة السعودية الرياض.
- أرامكو أعلنت في "تغريدة" على "تويتر" أن الحريق لم يؤثر على أنشطة المصفاة ولم تحدث أي خسائر بشرية.
- شركة أرامكو قالت إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق.