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سياسة

"تويتر" يغلق 58 مليون حساب في الربع الأخير من 2017

18/7/2018

كشفت وكالة "أسوشيتد بريس" ، أن شركة "تويتر" قامت بتعليق ما لا يقل عن 58 مليون حساب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2017، في إطار حملتها ضد الأخبار الزائفة والحسابات المشبوهة.

وأوردت الوكالة أن هذا الرقم يسلط الضوء على "الموقف الجديد تجاه الحسابات الخبيثة أو المشبوهة في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016″، وفق تعبيرها.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن "تويتر" أنه علق عمل 70 مليون حساب خلال مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وساد في الولايات المتحدة جدلًا واسعًا بشأن دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الزائفة، حيث تم الاستماع للمدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ في الكونغرس الأمريكي، بشأن نشر الموقع للأخبار الزائفة وكذا استفادة أطراف من غير فيسبوك من المعطيات الشخصية للمستخدمين، واستعمالها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

ويأتي الإعلان عن تعليق تلك الحسابات بعد أيام قليلة من توجيه الادعاء العام الأمريكي، اتهامه لـ12 ضابطًا من الاستخبارات الروسية، بـ"التورط في قرصنة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ما ساهم بفوز الرئيس دونالد ترمب بالرئاسة.

وكان ترمب قد استبعد مرارًا أن تكون روسيا قد تدخلت في انتخابات بلاده الرئاسية عام 2016، لمساعدته في الفوز بالرئاسة أمام منافسته عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

المصدر : الأناضول
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