تركيا تمدد حبس قس أمريكي

قضت محكمة تركية (الأربعاء) باستمرار حبس قس أمريكي على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس في قضية عمقت الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا.

وآندرو برانسون، وهو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، متهم بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويواجه برانسون، الذي بدأت محاكمته هذا العام، في حال إدانته حكما بالسجن لما يصل إلى 35 عاما. وقد نفى الاتهامات ووصفها بأنها "مخزية ومقززة".

وكان برانسون، المحتجز منذ ما يقرب من عامين، يأمل في إخلاء سبيله أثناء إدلاء شهود الإثبات بأقوالهم.

لكن الادعاء قدم أدلة جديدة في القضية وستعقد المحكمة جلستها المقبلة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول للاستماع إلى شهود جدد.

وقضت محكمة تركية باستمرار حبس القس الأمريكي مبددة الآمال في الإفراج عنه أثناء نظر القضية.

وأبدى القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا، فيليب كوسنت، شعوره بخيبة الأمل بعد أن قررت المحكمة التركية استمرار حبس برانسون.

وقال فيليب كوسنت للصحفيين إنه قلق على وضع القس آندرو برانسون والأمريكيين الآخرين المحتجزين في تركيا وإنه لم ير ما يشير بضلوع برانسون في أي عمل إجرامي.

والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الولايات المتحدة – تركيا) على خلاف أيضا بسبب دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وتقول إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.