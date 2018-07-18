السيسي: مصر لديها رغبة قوية في الكشف عن قتلة ريجيني

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده لديها رغبة للتوصل إلى نتائج نهائية بتحقيقات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا بالقرب من القاهرة قبل عامين ونصف.

وأشار السيسي خلال لقائه بماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي في القاهرة إلى:

توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل جوليو ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية.



حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار.

من جانبه، أشار سالفيني الذي يزور القاهرة حاليا، إلى "عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيدا بتعاون السلطات المصرية في قضية مقتل ريجيني للتوصل للحقيقة والجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة" وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

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