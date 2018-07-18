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سياسة|مصر

السيسي: مصر لديها رغبة قوية في الكشف عن قتلة ريجيني

عُثر على الباحث ريجيني مقتولاً في فبراير/شباط 2016، قرب العاصمة المصرية القاهرة
عُثر على الباحث ريجيني مقتولاً في فبراير/شباط 2016، قرب العاصمة المصرية القاهرة
18/7/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده لديها رغبة للتوصل إلى نتائج نهائية بتحقيقات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا بالقرب من القاهرة قبل عامين ونصف.

وأشار السيسي خلال لقائه بماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي في القاهرة إلى:
  • توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل جوليو ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية.
     
  • حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار.

من جانبه، أشار سالفيني الذي يزور القاهرة حاليا، إلى "عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيدا بتعاون السلطات المصرية في قضية مقتل ريجيني للتوصل للحقيقة والجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة" وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

خلفيات:
  • العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عامًا) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير/ شباط 2016، وعليها آثار تعذيب، قبل أن تتحسن العلاقات مؤخرًا.
     
  • تقارير إعلامية إيطالية وجهت اتهامات إلى السلطات المصرية، تتراوح بين عدم الجدية في البحث عن الجناة ومسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل ريجيني.
     
  • القاهرة نفت صحة هذه الاتهامات، وقالت إنها تبذل كل جهد ممكن في القضية.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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