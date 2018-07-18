إيطاليا: مصر أبلغتنا بوجود "مقاتلين إسلاميين" بين المهاجرين

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الأربعاء، إن السلطات المصرية أبلغته بوجود "مقاتلين إسلاميين" في صفوف المهاجرين الذين يقصدون بلاده.

وأوضح سالفيني، خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان الإيطالي، عقب عودته من زيارة للقاهرة، "الجانب المصري أكد لنا وجود مقاتلين إسلاميين أجانب بين المهاجرين الذين يأتون إلينا".

وأضاف "بحثت هذا الموضوع مع المسؤولين المصريين، واتفقنا على أن يتم تبادل للبيانات حول هذا الملف بين الأجهزة الأمنية في البلدين"، وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي.

وتعتبر إيطاليا هدفا يقصده المهاجرون على متن قوارب تنتقل من دول شمال أفريقيا، وينتمي أغلبهم لدول القارة السمراء إلى جانب سوريا والعراق.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الداخلية الإيطالي.

وعلى الصعيد الليبي، أشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده "تشارك" مصر في الرؤية القائلة إن استقرار ليبيا يجب ألا يتم بـ"قفزات" إلى الأمام مثل تلك التي قدمها الفرنسيون، والتي تمليها المصالح الاقتصادية البحتة التي لا علاقة لها بالرغبة في السلام والاستقرار.

ونص لقاء باريس، الذي جمع الخصوم السياسيين في ليبيا ضمن مبادرة فرنسية، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية.