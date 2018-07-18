أوباما يشن هجوما مقنعا على ترمب

حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مما وصفها بـ "سياسات الخوف والسخط" الآخذة بالانتشار، والتي يشجع عليها قادة ازدروا الحقائق ونشروا الأكاذيب.

ولم يشر أوباما مباشرة إلى ترمب؛ لكنه انتقد خلال خطاب بمناسبة مئوية الزعيم الأفريقي نيسلون مانديلا من ينكرون التغيّر المناخي ويضعون سياسات عنصرية للهجرة تستند إلى العرق.

وهذه أبرز تصريحات أوباما: