مقطعا فيديو لأم تعذب طفلتيها بالسعودية يشعلان الغضب بتويتر

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن توصل فرق الحماية لرضيعتين ظهرتا في مقطعي فيديو وهما تتعرضان للتعذيب بالضرب والخنق من والدتهما بمحافظة جدة.

وغرد خالد أبا الخيل، المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية بالسعودية، الثلاثاء، على تويتر قائلًا "تم التوصل للأطفال من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في جدة وسيتم إصدار بيان توضيحي".

وذكرت صحيفة سبق السعودية، أن فِرَق الحماية، عملت على تأمين الطفلتين "جوري- جود" بسحبهن من والدتهن وتسليمهن لإحدى قريبات والدهن؛ لحين انتهاء إجراءات القضية فيما تجري عملية إحالة الأم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ووفقاً للصحيفة، أحيلت الطفلتان لأحد مستشفيات جدة؛ لإجراء الفحوصات الطبية والتحقق من سلامتهن؛ فيما تواصلت الجهات المعنية مع والدهن، ولا تزال التحقيقات جارية.

#ام_تعذب_بنتها بِاللّهِ مَن منكم مازال يثق أن كل أم و كل أبٍ في الوجودِ جديرين بالحب و الحنان ؟!

ستكبر هذه الصغيرةٌ يوماً و سينزفون في عقلها الصغير عظمة الإنثى عندما تصيرُ أماً و طهر الذكرِ عندما يتحولٌ بحمض الرغبة أباً !!

ثم ستحمل هذا العبء أبداً …. pic.twitter.com/5jMkJXWKvs — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) July 17, 2018

وتفاعل مغردون سعوديون على هاشتاج #ام_تعذب_بنتها، وكان ضمن الأكثر تداولًا على موقع تويتر بالسعودية، بعد انتشار مقطعي الفيديو الصادمين.

وأظهر المقطع الأول الأم وهي تضرب إحدى طفلتيها الرضيعتين بعنف شديد فوق رأسها بينما تبكي الرضيعة بشدة، بينما أظهر المقطع الثاني الأم وهي تخنق إحدى الرضيعتين وتضرب الأخرى على رأسها ثم تصدمهما بقوة في الأرض حتى سالت الدماء من إحداهما.

وتفاعل المغردون مع اللقطات الصادمة، وعبروا عن استيائهم الشديد مما تعرضت له الصغيرتان، مطالبين هيئة حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة تلك الأم وإنقاذ الرضيعتين من بين يديها.

وطالب المغردون بتوقيع أقسى عقوبة على تلك السيدة "المجردة من الرحمة"، كما طالبوا المسؤولين بسرعة إلقاء القبض عليها والكشف عن هويتها.

وكان "أبا الخيل" شارك الهاشتاج، الإثنين، وغرد قائلًا "تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل، وتم الطلب عاجلًا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة"، وطالب كل من لديه معلومات حول الواقعة بالاتصال فورًا بالوزارة.

من جانبه، غرد محمد المعدي المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان بالرياض، الإثنين، مؤكداً أنه "تم رصد الحالة وجاري معالجتها مع جهات الاختصاص".

كما غرد حساب "سعوديات ضد الإسقاط" على الهاشتاج بأن وزارة العمل تتدخل سريعًا لإنقاذ أطفال من أم تجردت من مشاعرها وإنسانيتها، ونشر الحساب موضوعًا رصده أحد الأشخاص وكتبه ونشره قبل نحو 10 أيام منبهًا عن تلك الواقعة، وأدلى بمعلومات عن السيدة وهي أم صومالية تقيم في جدة، وتعتدي على طفلتيها التوأم (6 أشهر) بالضرب والخنق وتصورهما وترسل المقاطع إلى طليقها اليمني لتجبره على العودة إلى السعودية وتسلُم طفلتيه، وفق قوله.

وغرد الداعية السعودي الدكتور عائض القرني، عبر الهاشتاج قائلًا "إذا كانت امرأة دخلت النار لأنها حبست هرّة حتى ماتت كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن عذّب الأطفال؟!.. ينبغي علينا أن ننشر رسالة الرحمة، فلن يرحمنا الله حتى نرحم عباده، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تُنْزَعُ الرحمة إِلا منْ شَقِيٍّ".

إذا كانت امرأة دخلت النار لأنها حبست هرّة حتى ماتت كما صح عنه صلى الله عليه وسلم،

فكيف بمن عذّب الأطفال؟!

ينبغي علينا أن ننشر رسالة الرحمة،

فلن يرحمنا الله حتى نرحم عباده،

قال رسولنا صلى الله عليه وسلم:

" لا تُنْزَعُ الرحمة إِلا منْ شَقِيٍّ"

#ام_تعذب_بنتها — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) July 17, 2018

تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل، وتم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة.

ونرجو من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919. #ام_تعذب_بنتها — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) July 17, 2018