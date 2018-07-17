مقتل 10 سوريين في قصف نظام الأسد للقنيطرة

قالت مصادر للجزيرة إن 10 اشخاص قتلوا بقصف لطائرات النظام السوري على مدرسة تؤوي نازحين سوريين بريف القنيطرة.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن صحفيا يعمل لحساب قناة (سما) الموالية للنظام قتل الإثنين خلال تغطيته المعارك في محافظة القنيطرة جنوب سوريا بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة المعارضة.

وباشرت القوات الحكومية منذ الأحد قصف مواقع هذه الفصائل في منطقة القنيطرة وتمكنت من السيطرة على بلدة مسحرة، وتعتبر هذه المنطقة حساسة لأنها مجاورة لهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

مدنيون يسيرون نحو السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا -17يوليو

سوريون على حدود إسرائيل:

من جانب آخر، توجّه عشرات الأشخاص سيرا من مخيمات للاجئين السوريين في هضبة الجولان اليوم الثلاثاء، صوب السياج الحدودي الإسرائيلي الذي توقفوا على بعد نحو 200 متر منه، لكن جنديا إسرائيليا أمرهم بالعودة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، عشرات اللاجئين السوريين، الذين تجمهروا قرب حدود مرتفعات الجولان بالابتعاد.

جندي إسرائيلي يحذر سوريين من الاقتراب من السياج الحدودي-17 يوليو

وأظهرت لقطات جندي إسرائيلي وهو يصيح باللغة العربية عبر مكبر للصوت قائلا لهم إنهم عند حدود دولة إسرائيل وعليهم العودة حتى لا يتعرضوا لأذى، وأظهرت الصور، القادمين وقد ابتعدوا عائدين نحو المخيمات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق،أنه لن يسمح للاجئين سوريين هاربين بسبب القتال الجاري في جنوب سوريا بعبور الحدود.