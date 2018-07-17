ماي تفوز بتصويت برلماني بعد رضوخها لضغوط بشأن (بريكست)

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان، ما أبقي استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوربي على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب.

وأقرّ البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285، وسيحول مشروع القرار إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.

وتوصلت رئيسة وزراء بريطانيا، التي تحاصرها المشاكل، إلى حل توافقي مع مشرعي حزب المحافظين المشككين في أوربا في محاولة لتمرير مشروع قانون بشأن الجمارك في البرلمان.

وقد واجهت ماي هزيمة متوقعة في التصويت على مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود) قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات مع المحافظين من المجموعة الأوربية للأبحاث المكونة من 60 عضوا من الجناح اليميني الذين يعارضون مسألة خروج سهل لبريطانيا من الاتحاد الأوربي.

تمرير خطة ماي مع التحفظات: