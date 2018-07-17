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سياسة

غزة: مصر وإسرائيل تغلقان معبري رفح وكرم أبو سالم

الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد الذي يتيح لسكان غزة الحصول على السلع وتصدير منتجاتهم
الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد الذي يتيح لسكان غزة الحصول على السلع وتصدير منتجاتهم
17/7/2018

أبلغت السلطات المصرية الجانب الفلسطيني إغلاق معبر رفح ابتداءً من (الثلاثاء) حتى إشعار آخر وفق بيان للمكتب الإعلامي التابع لمعبر رفح في قطاع غزة.

وبحسب البيان فإن المعبر سيغلق أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، وطالب المواطنين انتظار الجديد.

ولم يشر المكتب الإعلامي في غزة إلى موعد إعادة فتح المعبر مرة أخرى.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قالت اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع إلى قطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية أنها تلقت بلاغا من الجانب الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل باستثناء إدخال المواد الغذائية والأدوية.

وفي خطوة إضافية أوضحت اللجنة أن إسرائيل قلصت مساحة الصيد في البحر إلى 6 أميال بدلا من 9 أميال.

ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

ويربط معبر رفح قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013 بعد الإنقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي، وتفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية.

ويعاني ما يزيد على مليوني مواطن في قطاع غزة من أوضاع متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 سنوات، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006. 

المصدر : الأناضول
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