شكاوى أوربية وأمريكية ضد السعودية والإمارات والبحرين

قدم الاتحاد الأوربي وسويسرا والولايات المتحدة شكاوى لمنظمة التجارة العالمية ضد السعودية والإمارات والبحرين، بسبب الضرائب التي فرضتها الدول الثلاث على المشروبات الغازية.

أفاد محضر اجتماع لمنظمة التجارة العالمية ومصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوربي وسويسرا والولايات المتحدة قدموا شكاوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن الضرائب التي تفرضها الدول الخليجية الثلاث على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

أظهرت مذكرات اجتماع لمنظمة التجارة العالمية عقد في الثالث والرابع من يوليو/تموز أنه طُلب من السعودية والإمارات والبحرين شرح أسباب فرض ضريبة نسبتها 100% على مشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية الأخرى.

فرضت الضريبة في عام 2017 بعد أن تعرضت الحكومات في المنطقة المصدرة للنفط لضغوط مالية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقالت الدول الخليجية الثلاث إن الضريبة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين أنماط الحياة الصحية في هذه الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري.

صرح مسؤول تجاري في جنيف لرويترز بأن الولايات المتحدة دعت الدول الثلاث لإلغاء الضريبة، وحثت دولا خليجية أخرى على ألا تطبقها، بينما طلبت سويسرا من وزراء مالية هذه الدول دراسة تعديل الضريبة.

قال مصدر في الاتحاد الأوربي ودبلوماسيان في الخليج إن الاتحاد الأوربي لا يعارض فكرة فرض ضرائب، ولكن يعتقد أن هناك تمييزا نظرا لاحتساب الضريبة على أساس سعر التجزئة وعدم فرضها على المشروبات غير الغازية التي تحتوي على سكر.

قال دبلوماسي أوربي طلب عدم نشر اسمه "لا يوجد منطق تماما من منظور صحي".

أضاف المصدر من الاتحاد الأوربي أن الاتحاد سيدرس الدعوة لإجراء مشاورات رسمية في المنظمة إذا عجز عن تسوية قضية الضرائب من خلال محادثات ثنائية.

ذكرت شركة يورومونتور لأبحاث السوق أن حجم سوق المشروبات الغازية في الخليج، الذي يضم قطر والكويت وسلطنة عمان أيضا، بلغ 8.4 مليار دولار العام الماضي.

تضر الضرائب بشركات من بينها كوكاكولا وبيبسي ورد بول.

بحسب محضر الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة فإن الضريبة المفروضة في السعودية تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة وليس حماية الصناعة المحلية.

قال مصدر في الاتحاد إن البحرين أشارت إلى أن الدول الثلاث مستعدة لإجراء مشاورات ثنائية.