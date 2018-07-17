شاهد: شرطة العراق تفرق محتجين أمام حقل الزبير النفطي

استخدمت الشرطة العراقية الهراوات والخراطيم لتفريق نحو 250 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي وسط تصاعد التوتر في مدن بجنوب العراق بسبب تدهور الخدمات العامة.

ومنذ بدء الاحتجاجات قبل تسعة أيام هاجم محتجون مباني حكومية ومكاتب لأحزاب سياسية وفصائل شيعية مسلحة واقتحموا المطار الدولي في مدينة النجف.

وهذه أبرز التطورات:

المحتجون يقولون إن العمال الأجانب يسلبونهم فرص العمل في شركات النفط.

قُتل ثلاثة محتجين في اشتباكات مع الشرطة أحدهم عند حقل غرب القرنة 2 وأصيب العشرات.

أحد المحتجين ويدعى عصام جبار (24 عاما) قال: "نحن أهل البصرة نسمع حول نفط العراق وموارده الهائلة لكننا لم نستفد أبدا من مميزاته".

المحتجون قالوا إن الغرباء يحصلون على وظائف محترمة في الحقول النفطية وهم لا يملكون دفع ثمن (سيجارة).

شهود عيان قالوا إن الشرطة استخدمت الهراوات والخراطيم لضرب المتظاهرين عند بوابة حقل الزبير.

أحد أفراد الأمن أصيب في الوجه بعدما قام المحتجون برشقهم بالحجارة.

الشرطة ألقت رمالا لإخماد إطارات أضرم فيها المحتجون النار.

ليس هناك مؤشرات على عدول المحتجين، الذين يتحملون وطأة الحر الشديد، عن مطالبهم.

المتحدث العسكري العميد يحيى رسول قال إن قوات الأمن لن تسمح لأحد بالعبث بالأمن والنظام أو الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والحكومية وكذلك الاقتصادية.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تعهد (الثلاثاء) بالعمل مع المحتجين لمكافحة الفساد وقال إن الحكومة ستسعى لتحسين الخدمات.

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