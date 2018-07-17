شاهد: سكان غزة يلجؤون لشواطئ ملوثة بسبب الحر وانقطاع الكهرباء

يجلس ماهر طه وزوجته وأطفالهما الستة على شاطئ في غزة مستمتعين بنسمة هواء، محاولين قدر المستطاع تجاهل القمامة ومخلفات الصرف الطافية على المياه على مسافة قريبة من الشاطئ.

المياه ملوثة والرائحة كريهة لكنهم يحتاجون للفرار من الحر الخانق في منزلهم، وليس أمام الأسرة خيارات تذكر تسمح بها ميزانياتها في حين لا تصل إمدادات الكهرباء إلى منزلها لأكثر من أربع ساعات يوميًا.

وتنبه لافتات تحذيرية الناس للبقاء بعيدًا عن المياه على الشاطئ الواقع قرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة. ويذهب حراس الشاطئ إلى الناس لتنبيههم للمخاطر.

وأدى انقطاع المياه في القطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة إلى تعطيل العمليات في منشآت معالجة مياه الصرف الصحي، ما أدى إلى التخلص منها في البحر دون معالجة.

وعانت غزة، التي يُعتبر الاحتلال الإسرائيلي المورد الرئيسي للكهرباء لها، من مشكلات تتعلق بإمدادات الكهرباء على مدى الأعوام العشرة الماضية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والإغلاق المستمر لمعبر رفح من الجانب المصري.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 108 ملايين لتر من مياه الصرف كانت تلقى في البحر قبالة غزة يوميًا في مايو/أيار. ومستويات التلوث أعلى أربع مرات من المستويات المقبولة دوليًا وفقًا للبيانات.

ولحل أزمة تلوث مياه البحر لجأت بعض الأسر الغنية في غزة لبناء حمامات سباحة وتأجيرها مقابل ما بين 300 و700 شيكل (ما بين 85 إلى 200 دولار) في اليوم.

وتساهم حديقة للملاهي المائية في غزة تضم عددًا من حمامات السباحة في إتاحة بديل أنظف للقادرين على دفع تذكرة دخول قيمتها عشرة شيكلات للفرد.