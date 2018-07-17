تقرير: البيت الأبيض يأمر بمحادثات مباشرة مع طالبان في أفغانستان

أفادت تقارير إخبارية أمريكية أن البيت الأبيض أعطى أوامر لدبلوماسيين بارزين في إجراء محادثات مباشرة مع حركة طالبان في أفغانستان، في تحول كبير للسياسة الأمريكية في أفغانستان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في البلاد.