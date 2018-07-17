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سياسة|أفغانستان

تقرير: البيت الأبيض يأمر بمحادثات مباشرة مع طالبان في أفغانستان

قوات أمريكية متمركزة شرقي أفغانستان
قوات أمريكية متمركزة شرقي أفغانستان
17/7/2018

أفادت تقارير إخبارية أمريكية أن البيت الأبيض أعطى أوامر لدبلوماسيين بارزين في إجراء محادثات مباشرة مع حركة طالبان في أفغانستان، في تحول كبير للسياسة الأمريكية في أفغانستان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في البلاد.

  • نيويورك تايمز: الإدارة الأمريكية أعطت صلاحيات أكبر للدبلوماسيين الأمريكيين في خطوة قررها مساعدون للرئيس لشؤون الأمن القومي الشهر الماضي.
  • نيويورك تايمز: الخطوة ينظر إليها على أنها جزء من مسعى أوسع لإحداث زخم جديد في جهود إنهاء الحرب.
  • الجنرال جون نيكولسون أكبر قائد عسكري أمريكي في أفغانستان: الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان.
  • نيكولسون قائد عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي: الولايات المتحدة تدرك بأن لها دورا رئيسيا.
  • نيكولسون: وزير خارجيتنا مايك بومبيو قال إننا، الولايات المتحدة، مستعدون لإجراء محادثات مع طالبان وبحث دور القوات الدولية.
  • نيكولسون: نأمل أن يدركوا ذلك وأن يساهم في دفع عملية السلام قدما.
  • التعليقات تأتي بعد جهود دبلوماسية متزايدة سعيا لإجراء محادثات بعد مشاهد لم يسبق لها مثيل لمقاتلين غير مسلحين من طالبان يسيرون مع قوات الأمن بشوارع كابل ومدن أخرى أثناء وقف مفاجئ لإطلاق النار الشهر الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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