اعتقال امرأة روسية في واشنطن بتهمة التجسس لصالح موسكو

أعلنت السلطات الأمريكية (الإثنين) اعتقال امرأة روسية بتهمة التآمر للتأثير على السياسة الأمريكية.

وجاء الإعلان بعد ساعات من قمة في هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب الذي رفض في ختام اللقاء إدانة موسكو في قضية التدخّل في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الروسية ماريا بوتينا (29 عاما)، عملت بتوجيه من مسؤول رفيع في الحكومة الروسية يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأضافت أنّ بوتينا متهمة بالتآمر كعميلة لروسيا "من خلال إقامة علاقات مع أمريكين واختراق منظمات صاحبة نفوذ في السياسة الأمريكية".

ودخلت بوتينا الولايات المتحدة عام 2016 لتتلقى دروسا في الجامعة الأمريكية في العاصمة الفدرالية، وهي متهمة بالعمل بين عامي 2015 و2017 لصالح مسؤول كبير في الحكومة الروسية عرّفت عنه الصحافة الأمريكية بأنه ألكساندر تورشين.

ويخضع ألكساندر تورشين وهو السياسي والمصرفي قريب من الرئيس بوتين لعقوبات أمريكية.

في أيار/مايو 2016، التقى تورشين الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال حدث نظّمته جمعية البنادق الوطنية.