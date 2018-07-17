احتجاجات العراق تدخل أسبوعها الثاني وإنتاج النفط لم يتأثر

قالت الشرطة العراقية إن نحو 250 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم (الثلاثاء) وسط تصاعد التوتر في مدن بجنوب العراق بسبب تدهور الخدمات العامة.

وقال مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.

كما أوضح مسؤولون كبار بقطاع النفط إن العراق صدّر 3.566 مليون برميل يوميا في المتوسط من حقوله النفطية الجنوبية منذ بداية يوليو/ تموز، وأن الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الجنوبية على مدى تسعة أيام بسبب سوء الخدمات الأساسية والفساد لم تؤثر على عمليات الإنتاج أو التصدير في البلد العضو في منظمة (أوبك).

الاحتجاجات في العراق تدخل أسبوعها الثاني:

دخلت المظاهرات في العراق الإثنين أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي شهد عنفا أسفر عن قتلى وجرحى.

الاحتجاجات يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعاني منها شريحة كبيرة في هذا البلد الذي أنهكته 15 عاما من النزاعات الدامية.

خرج الآلاف في مظاهرات جديدتين صباح (الإثنين) في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

المحتجون يطالبون بتوزيع عادل للعائدات النفطية، خصوصا بجنوب البلاد المتوتر منذ أسبوع.

تشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد.

قطاع النفط يؤمن 1% من الوظائف في العمالة الوطنية لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.

تبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 %. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 % من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.

المتظاهرون هاجموا مقار مختلف الأحزاب السياسية في كل المحافظات الجنوبية، مشكلتهم هي الفساد.

يؤكد المتظاهرون أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين في 2003، استولت الطبقة الحاكمة على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة، وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية.

وعود الحكومة وتضامن المرجعيات: