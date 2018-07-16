وزير الخزانة الأمريكي: ندرس إعفاء "حالات معينة" من العقوبات الإيرانية

أعلنت واشنطن في مايو/ أيار فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.