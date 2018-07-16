قمة ترمب وبوتين.. مقارنة بين رئيسين في ظل تصاعد الخلافات

بعد أشهر من الترقب يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، لرغبة ترمب في إقامة علاقة شخصية مع سيد الكرملين.

وقمة هلسنكي هي ختام جولة استمرت أسبوعا تقريبا لترمب زرع خلالها بذور الشك في مدى التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي، وما تسميها واشنطن العلاقة المميزة مع بريطانيا بالإضافة إلى العلاقات الأمريكية مع الاتحاد الأوربي الذي وصفه ترمب بأنه خصم "على الساحة التجارية".

ترمب "غير الحازم".. وبوتين "الكاريزما":

بعد أشهر من تبادل المجاملات عن بُعد، سيجلس الزعيمان معا بالعاصمة الفنلندية في أول قمة تمثل تحديا داخليا لترمب، بينما تمثل انتصارًا جيوسياسيا لنظيره الروسي.

ترمب غرّد على تويتر، قبيل لقائه مع بوتين، قائلًا "علاقاتنا مع روسيا لم تكن أبدا بمثل هذا السوء ويرجع ذلك لسنوات عديدة من الحماقة الأمريكية والغباء والآن هذه الحملة الظالمة المصطنعة".

إذا صدق حدس ترمب وتمكن من إيجاد أرضية حوار مشتركة مع نظيره الروسي فان الرئيسين يمكن أن ينزعا فتيل العديد من النزاعات التي يشهدها العالم .

ترمب يقول إنه على ثقة بقدرته على استمالة خصومه على غرار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي عقد معه قمة في يونيو/حزيران الماضي .

من الصعب التكهن باللهجة التي سيعتمدها ترمب المعروف بميله الى الاستفزاز.

العديد من الدبلوماسيين الأمريكين يخشون أن يقوم ترمب بسلسلة من التنازلات لبوتين فيما يتعلق بقضايا خلافية عديدة بين البلدين.

أعضاء في الحزب الديمقراطي الأمريكي وقادة رأي، انتقدوا قمة هلسنكي، ووصفوها بأنها هدية للكرملين.

عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، حثوا ترمب على عدم التفاوض مع بوتين على انفراد.

ترمب (72 عامًا) الذي تولى منصبه منذ 18 شهرًا، في مواجهة "كاريزما" بوتين (65 عامًا) رجل الاستخبارات الذي يحكم روسيا عمليًا منذ نحو 18 سنة.

نقاط الخلاف المطروحة