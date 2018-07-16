"عرب سات" تنفي بث قناة بي أوت كيو على تردداتها

نفت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" الاثنين، تقارير عن توزيعها لمحتوى خاص بقناة بي.أوت.كيو التي اتهمتها هيئات رياضية دولية ببث مباريات على الهواء بشكل غير قانوني.

وقالت عرب سات ومقرها الرياض إنها بعثت برسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 15 من يوليو/تموز أبلغته فيها بأن تحقيقا أجراه "سبعة خبراء في الاتصالات الفضائية" أكد أن "بي.أوت.كيو" لم تستخدم ترددات قمرها الصناعي في بث مباريات كأس العالم بشكل غير مشروع.

وقال فيفا، الأسبوع الماضي، إنه كلف محاميا برفع دعوى في السعودية ضد قناة "بي.أوت.كيو" التلفزيونية ويعمل مع ملاك حقوق رياضية آخرين متضررين أيضا لحماية مصالحهم.

ورحبت السعودية بتحرك فيفا وقالت إن الإجراء يدعم جهود المملكة لمكافحة قرصنة القنوات.

وقالت عرب سات، التي أسستها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عام 1979، في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية إنها ردت على مزاعم فيفا بأن قناة "بي.أوت.كيو" تعمل على ترددات قمرها الصناعي.

ولم يشر بيانان أصدرهما فيفا بشأن بث قناة "بي.أوت.كيو" لمباريات كأس العالم إلى شركة الأقمار الصناعية المعنية.

وأكد المهندس خالد بالخيور الرئيس التنفيذي لعرب سات "المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية كانت دائمًا على ثقة من أن شبكة ترددات عرب سات لم تُستخدم من قبل "بي أوت كيو". وطالب فيفا باعتذار.

وتملك شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية العالمية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكأس العالم لكرة القدم 2018. والقناة محظورة في المملكة ضمن عقوبات تجارية ودبلوماسية فرضتها دول الحصار الأربع على قطر قبل نحو عام.