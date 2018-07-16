سولانا يعترف حول انقلاب تركيا وشكوك باختراق حسابه

قال خافيير سولانا الأمين العالم السابق لحلف الناتو، بأنهم كانوا يعلمون موعد محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

وأضاف سولانا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أنه يريد أن يعترف بأنهم كانوا يعلمون بموعد المحاولة الانقلاب، لكهم لم يساعدوا الجانب التركي.

وشدد في تغريدته، على أن حلف "الناتو" مدين باعتذار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

https://twitter.com/javiersolana/status/1018572545472286720?ref_src=twsrc%5Etfw

وأثارت التغريدة شكوكا حول ما إذا كان حساب "خافيير سولانا" تعرض لاختراق من قبل قراصنة، وفق ما أفادت تعليقات على التغريدة، ورجحت وسائل إعلام تركية.

وعلى الرغم من إعلان حلف "الناتو" رفضه المحاولة الانقلابية وقتها، إلا ان الرئيس التركي حذر الحلف من منح حماية لعسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في المحاولة الانقلابية.

وطلب عدد من ضباط الجيش التركي يشغلون مناصب رفيعة في أجهزة حلف الناتو اللجوء بعد فشل الانقلاب عام 2016.

وشهدت تركيا في الـ 15 من يوليو/تموز 2016 محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر من الجيش تعمل لمصلحة جماعة يتزعمها الداعية المعارض عبد الله غولن، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية وفق السلطات التركية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات التركية، وتوجهت حشود غفيرة إلى البرلمان ورئاسة الأركان في العاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، مما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وأسهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.