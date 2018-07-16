سلامة: ليس من الحكمة إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الراهنة

قال غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا إن البلاد تغرق في أزمة وإنه ليس من ليس من الحكمة إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الراهنة هناك.

جاءت تصريحات سلامة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا والعقوبات الدولية المفروضة عليها، وكانت أبرز تصريحاته كالتالي:-