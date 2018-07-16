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سياسة|مصر

رويترز:سامي عنان في حالة "حرجة" بالمستشفى

رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان - أرشيفية
رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان - أرشيفية
16/7/2018

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن "مصادر مقربة" من أسرة رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان إن عنان يرقد في حالة حرجة بالمستشفى.

وقالت الوكالة إن مصدرين أبلغاها بأن عنان، 70 عاما، نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري بضاحية المعادي في القاهرة السبت بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

وقال أحد المصدرين لرويترز "إنه في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة".

وقالت الوكالة إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي.

وقال المصدران إن عنان كان محتجزا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل إلى المستشفى العسكري. وأضاف أن حالته الصحية كانت تتحسن وأن الانتكاسة كانت مفاجئة.

وذكرا أن أسرة عنان زارته آخر مرة قبل نحو أسبوع وقالت إنه كان بصحة جيدة.

وألقت السلطات القبض على عنان في يناير/ كانون الثاني بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة.

واتهمت القوات المسلحة المصرية عنان بالترشح للانتخابات دون إذنها وهو ما قالت إنه مخالفة للقانون العسكري. ونفى متحدث باسم عنان مخالفته أي قوانين.

وأوقف عنان حملته الانتخابية قبل القبض عليه. وكان ينظر إلى عنان باعتباره المنافس الأقوى للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فاز بفترة ولاية ثانية في مارس/ آذار بعدما حصل على 97 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي بلغت نسبة الإقبال على التصويت فيها 41 في المئة. ونافسه في الانتخابات مرشح واحد فقط، وهو مؤيد قوي له، بعدما أوقف مرشحو المعارضة حملاتهم في يناير/كانون الثاني.

المصدر : رويترز
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