دعوات لتشكيل حكومة إنقاذ بالعراق

دعا إياد علاوي نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف الوطنية (الأحد) إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة.

وقال علاوي في بيان: "يمر العراق بأزمة لربما هي الأخطر اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابها الكثير من الإشكالات والطعون".

وهذه أبرز تطورات الاحتجاجات في العراق: