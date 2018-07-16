دعوات لتشكيل حكومة إنقاذ بالعراق

دعا إياد علاوي نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف الوطنية (الأحد) إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة.
وقال علاوي في بيان: "يمر العراق بأزمة لربما هي الأخطر اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابها الكثير من الإشكالات والطعون".
وهذه أبرز تطورات الاحتجاجات في العراق:
- تصاعدت الاحتجاجات المستمرة لليوم الثامن على التوالي بسبب سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد.
- رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعا (الأحد) مع الوزراء والمسؤولين الأمنيين وأكد خلاله أنهم لا يقبلون بالفوضى، وأن مخربين يستغلون مطالب المواطنين لإحداث ضرر.
- قتل اثنان من المتظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في بلدة السماوة (الأحد) بحسب مسؤول أمني لرويترز.
- أصيب 4 أشخاص أثناء تفريق الشرطة لمئات المتظاهرين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة (الأحد)، بحسب مصادر في الشرطة لرويترز.
- سقوط جرحى أثناء محاولة متظاهرين اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غربي البصرة.
- شبكة الانترنت لا تزال مقطوعة لليوم الثاني في جميع المحافظات.
- إصابة 15 متظاهرا و25 من رجال الأمن في الاحتجاجات التي شهدتها الناصرية بمحافظة ذي قار وفق مدير الصحة بالمحافظة.
- تجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى محافظة المثنى في مدينة السماوة.
- في النجف خرجت مظاهرات صباحية لكن قوات الأمن قامت بتفريقها.
- سقط 30 جريجا في كربلاء أثناء فض قوات الأمن لمظاهرة ليلية أمام مجلس المحافظة.
- تزيد الاحتجاجات المتصاعدة من الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يأمل بالاستمرار لولاية ثانية.
- محتجون اقتحموا (الجمعة) المطار الدولي في مدينة النجف التي تضم مزارات شيعية وأوقفوا مؤقتا حركة الملاحة الجوية.
- الخطوط الملكية الأردنية علقت (الأحد) أربع رحلات أسبوعيا إلى مدينة النجف العراقية بسبب الوضع الأمني.
- إيران حولت مسار رحلاتها المقررة لمدينة النجف العراقية إلى بغداد.
- فاز تكتل سياسي يقوده رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بأغلب الأصوات في الانتخابات ببرنامج لمكافحة الفساد وجد صدى لدى قطاع كبير من الناخبين في أنحاء البلاد.
- من المستبعد تحسن الأوضاع بشكل كبير قريبا في البصرة.
- يحتاج العراق لمليارات الدولارات لإعادة البناء بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم الدولة.