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خامنئي: مكة والمدينة لكل المسلمين وليست ملكا لحكام السعودية

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية -آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية -آية الله علي خامنئي
16/7/2018

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن آية الله علي خامنئي انتقد السعودية بسبب إدارتها للحج ودعا إلى فتح تحقيق جديد في أحداث العام 2015 التي قتل فيها مئات الأشخاص.

  • خامنئي في كلمة لمنظمي بعثات الحج الإيرانية: "أراضي مكة والمدينة المقدسة ملك لكل المسلمين، وليست ملكا لحكام السعودية".
  • خامنئي: "يتعين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تضم إيرانيين، للتحقيق في هذه الأعمال الوحشية. ويتعين على السلطات الإيرانية المعنية حشد جميع الموارد القانونية لمتابعة المأساة".
  • خامنئي: "الحج هو أفضل فرصة لإظهار عدم إمكانية الفصل بين الدين والسياسة".
  • وتقول الرياض إن نحو 800 حاج توفوا في تصادم مجموعتين كبيرتين من الحجاج عند مفترق طرق في منى على مسافة بضعة كيلومترات شرقي مكة وهم في طريقهم لأداء شعيرة رمي الجمرات.
  • أظهرت إحصاءات الدول التي تلقت جثث ضحاياها أن أكثر من ألفي شخص ربما يكونون قد توفوا في الواقعة منهم 400 إيراني.
  • قاطعت إيران الحج في العام 2016 وسط توترات مع السعودية بشأن الواقعة. وشارك نحو 90 ألف إيراني في الحج العام الماضي.
  • قاطعت إيران الحج لمدة ثلاثة أعوام بعد مقتل 402 من الحجاج منهم 275 إيرانيا في اشتباكات مع قوات الأمن السعودية في احتشاد مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل في مكة عام 1987. وتمنع السلطات السعودية مثل هذه التجمعات.
  • جاء الانتقاد قبيل بدء موسم الحج. ومن المتوقع أن يؤدي نحو 85 ألف إيراني فريضة الحج هذا العام.
  • قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران بعد صدور حكم بإعدام رجل دين شيعي في السعودية في يناير /كانون الثاني 2016.
  • رحبت السعودية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو/ أيار الماضي بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها.
المصدر : رويترز
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