تصريحات ترمب مع بوتين تثير عاصفة في واشنطن

أثار موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عاصفة سياسية في الولايات المتحدة بعد تصريحاته في قمة هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتعرض ترمب لانتقادات حادة حتى من قبل معسكره الجمهوري بعد أن قال إنه لا يرى ما يدعوه لتصديق أجهزة مخابراته بدلا من الثقة في زعيم الكرملين بشأن مسألة ما إذا كانت روسيا تدخلت لمساعدته في الفوز بانتخابات عام 2016.

ويسعى البيت الأبيض منذ أشهر جاهدا لتبديد التلميحات بأن ترمب غير مستعد للوقوف في وجه بوتين.

المخابرات الوطنية

وقال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية إن المخابرات الأمريكية كانت واضحة بشأن التهديد الذي يمثله التدخل السياسي الروسي وإنها ستستمر في "تقديم تقييمات مخابراتية واضحة وموضوعية".

وأضاف مدير المخابرات دان كوتس في بيان "كنا واضحين في تقييمنا بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 وبشأن جهودهم المتواصلة والواسعة لتقويض ديمقراطيتنا".

وفي الوقت نفسه قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جرى اعتقال امرأة روسية تعيش في واشنطن وتوجيه الاتهام لها بالتآمر للعمل كعميل للحكومة الروسية بينما كانت تسعى لإقامة علاقات مع مواطنين أمريكيين واختراق جماعات سياسية.

وذكرت الوزارة في بيان أن ماريا بوتينا عملت بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الروسية يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف بيان الوزارة أن بوتينا اعتقلت الأحد وصدر أمر باحتجازها لحين تحديد جلسة إجرائية الأربعاء.

وبعدها أكد ترمب في تغريدة على موقع تويتر "ثقته الكبيرة" بأجهزة المخابرات الأمريكية.

وكتب "كما قلت اليوم ومرارا قبل ذلك، لدي ثقة كبيرة بعناصري في أجهزة الاستخبارات. إلا أنني ومع ذلك، علي أيضا أن أدرك أنه لبناء مستقبل أفضل لا يمكننا على الدوام الاكتفاء بالتطلع إلى الماضي، وعلينا أن نتفق باعتبارنا الدولتين النوويتين الأكبر عالميا".

مجلس النواب

وعلق بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي على تصريحات ترمب بأنه يجب عليه "أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا".

وقال رايان في بيان "ليس هناك تكافؤ أخلاقي بين الولايات المتحدة وروسيا التي ما زالت معادية لقيمنا وأفكارنا الأساسية. يجب أن تركز الولايات المتحدة على محاسبة روسيا ووضع نهاية لهجماتها الوضيعة على الديمقراطية".

أما بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فقال إن تصريحات ترمب جعلت الولايات المتحدة تبدو كما لو كانت "لقمة سائغة".

وأضاف في تصريحات لمحطة "سي.إن.إن" التلفزيونية "عندما أتيحت له الفرصة للدفاع عن أجهزة مخابراتنا التي تعمل لصالحه، أصابتني خيبة الأمل والحزن بالمقارنة التي عقدها بينها وبين ما يقوله بوتين".

كما وصف السناتور الجمهوري جون ماكين اجتماع ترمب مع بوتين بأنه "خطأ مأساوي" وتراجع جديد للولايات المتحدة متهما ترمب بالتقاعس عن الدفاع عن بلاده.

وقال ماكين عن ترمب الجمهوري أيضا "لم يتقاعس الرئيس ترمب فحسب عن قول الحقيقة عن خصم ولكن رئيسنا الذي يتحدث باسم أمريكا للعالم تقاعس عن الدفاع عن كل ما يجعلنا ما نحن عليه، جمهورية شعب حر كرس نفسه لقضية الحرية في الداخل والخارج".

"من الواضح أن قمة هلسنكي كانت خطأ مأساويا".