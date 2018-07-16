الرئيس التونسي يدعو رئيس الوزراء للاستقالة

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (الأحد) رئيس الحكومة إلى الاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وأضاف السبسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن على الشاهد طلب تجديد الثقة في حكومته أمام البرلمان.

وهذه أبرز تطورات الأزمة في تونس: