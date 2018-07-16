الرئيس التونسي يدعو رئيس الوزراء للاستقالة

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (الأحد) رئيس الحكومة إلى الاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وأضاف السبسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن على الشاهد طلب تجديد الثقة في حكومته أمام البرلمان.
وهذه أبرز تطورات الأزمة في تونس:
- تصريحات السبسي تعني سحب دعمه لرئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.
- تأتي دعوة السبسي بينما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.
- السبسي أكد إن الدستور يمنحه الحق في الترشح لخوض غمار الرئاسة المقبلة في 2019.
- حافظ قايد السبسي هو نجل الرئيس والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم طالب بتغيير الحكومة معللا ذلك بفشلها الاقتصادي.
- اتحاد الشغل يؤيد طلب حافظ السبسي، بينما يرفض حزب النهضة الإسلامي تغيير رئيس الحكومة ويدعو لتعديل جزئي.
- حزب النهضة يدعو للحفاظ على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون.
- رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي عينه السبسي في 2016 اتهم في مايو/أيار نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم.
- لم يشر السبسي إلى الصراع بين نجله ورئيس الوزراء لكنه وجه انتقادات مباشرة للشاهد بخصوص أداء حكومته الاقتصادي وبعض التعيينات في جهاز الأمن.
- الحكومة تقول إن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن بعد سنوات من الركود مع عودة قوية للسياحة وتطور نسبي للاستثمارات الأجنبية وارتفاع الصادرات.
- تقع الحكومة تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ومنها تجميد الزيادة في رواتب القطاع العام.
- رفض اتحاد الشغل إصلاحات صندوق النقد الدولي وتعهد بالتصدي لها.
- نالت تونس إشادة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011.
- حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الموازانة وتسريع النمو وخلق فرص عمل وأمل لأكثر من نصف مليون عاطل.