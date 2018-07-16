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سياسة|مصر

البرلمان المصري يقر قانونا يحمي قادة الجيش من الملاحقة القضائية

البرلمان المصري- أرشيف
البرلمان المصري- أرشيف
16/7/2018

أقر البرلمان المصري يوم الإثنين قانونا من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد عقب الانقلاب العسكري في عام 2013.

وأطاح عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من يوليو/تموز 2013 حتى العاشر من يناير/كانون الثاني 2016.

وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن والجيش اعتصامين مناهضين للانقلاب بميدان رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة في الجيزة في أغسطس آب 2013 في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

المصدر : رويترز
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