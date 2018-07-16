البرلمان المصري يقر قانونا يحمي قادة الجيش من الملاحقة القضائية

أقر البرلمان المصري يوم الإثنين قانونا من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد عقب الانقلاب العسكري في عام 2013.

وأطاح عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من يوليو/تموز 2013 حتى العاشر من يناير/كانون الثاني 2016.

وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن والجيش اعتصامين مناهضين للانقلاب بميدان رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة في الجيزة في أغسطس آب 2013 في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.