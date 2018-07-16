إريتريا تعيد فتح سفارتها في إثيوبيا

أعادت إريتريا فتح سفارتها في إثيوبيا (الإثنين) في إشارة جديدة على تحسن سريع في العلاقات بين الدولتين اللتين أنهتا قبل أسبوع أزمة عسكرية استمرت عقدين.

وقبل أسبوع أعلن الزعيمان انتهاء "حالة الحرب" بين البلدين والتي قتل فيها عشرات الآلاف.

وأعاد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس الإرتري إسياس أفورقي، فتح السفارة الإريترية في أديس أبابا، الإثنين، في مراسم انتهت سريعًا.

وربما يسمح التقارب لإثيوبيا، البلد غير الساحلي الذي يعيش فيه 100 مليون نسمة وصاحب أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، باستخدام موانئ إريترية، كما أن تحسن العلاقات ربما يساعد إريتريا على تجاوز عقود من العزلة.

ورفع الزعيمان علم إريتريا داخل السفارة التي تم تجديدها حديثا فيما عزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطني الإرتري ثم قام الزعيمان بجولة في المبنى.

ووصل الرئيس الإريتري إلى أديس أبابا، السبت، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام ولدى استقباله احتشد الآلاف على طول طريق (بولي رود) الرئيسي في أديس أبابا مرتدين قمصانا عليها صور الزعيمين.

وجاءت تلك الزيارة بعد أيام من زيارة أبي لإريتريا وتوقيعه اتفاقا مع إسياس بشأن استئناف العلاقات بين البلدين في خطوة أنهت أزمة عسكرية استمرت نحو 20 عاما بعد حرب حدودية.

وانفصلت إريتريا رسميًا عن إثيوبيا في 1993 بعد معركة طويلة على الاستقلال، لكن الحرب اندلعت بينهما عام 1998 بسبب نزاع على الحدود، ما أودى بحياة ما لا يقل عن 80 ألفًا.

ورغم توقيع اتفاق سلام بعد مرور عامين، رفضت إثيوبيا تنفيذه قائلة إنها تريد إجراء المزيد من المحادثات. وقال فيتسوم أريجا مدير مكتب أبي في تغريدة إن العلاقات الجيدة "ستخلق ظروفا مثالية لبحث الأمور الاستراتيجية العالقة وهو ما يخدم المصالح المشتركة للأمتين".