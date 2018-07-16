أردوغان: تركيا طوت صفحة الانقلابات وأثبتت للعالم نضج ديمقراطيتها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا طوت صفحة الانقلابات وأثبتت نضج تجربتها الديمقراطية، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثانية للانقلاب العسكري الفاشل.

أردوغان: لن تتمكن أي قوة في العالم من إيقاف تركيا حال حافظنا على روح 15 من يوليو/تموز 2016

أردوغان: البلاد طوت في هذا التاريخ صفحة الانقلابات وأثبتت للعالم نضج ديمقراطيتها.

أردوغان: النصر على الانقلابيين تحقق بفضل صمود شعبنا وشجاعة شهدائنا الذين تحدوا الدبابات والطائرات.

أردوغان: الشعب التركي لم يسمح لأحد بإخضاع بلاده وجعلها تابعة للاستعماريين بأيدي منظمة غولن ليلة المحاولة الغاشمة.

أردوغان: قلوبنا اليوم تشعر بحزن عميق وفخر كبير في الآن ذاته.

أردوغان: كل من يستهدف أمن هذا الشعب سيجدنا نحن وجيشنا وقواتنا الأمنية أمامه.

أردوغان: لن ننسى أبدا من دعا لأجلنا في تلك الليلة، ومَن سعى لإنجاح انقلاب منظمة غولن.

أردوغان: الذين شاركوا في خيانة هذا البلد وأطلقوا النار على شعبنا، يخضعون اليوم لأشد العقوبات.

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