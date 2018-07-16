أردوغان: تركيا طوت صفحة الانقلابات وأثبتت للعالم نضج ديمقراطيتها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا طوت صفحة الانقلابات وأثبتت نضج تجربتها الديمقراطية، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثانية للانقلاب العسكري الفاشل.
- أردوغان: لن تتمكن أي قوة في العالم من إيقاف تركيا حال حافظنا على روح 15 من يوليو/تموز 2016
- أردوغان: البلاد طوت في هذا التاريخ صفحة الانقلابات وأثبتت للعالم نضج ديمقراطيتها.
- أردوغان: النصر على الانقلابيين تحقق بفضل صمود شعبنا وشجاعة شهدائنا الذين تحدوا الدبابات والطائرات.
- أردوغان: الشعب التركي لم يسمح لأحد بإخضاع بلاده وجعلها تابعة للاستعماريين بأيدي منظمة غولن ليلة المحاولة الغاشمة.
- أردوغان: قلوبنا اليوم تشعر بحزن عميق وفخر كبير في الآن ذاته.
- أردوغان: كل من يستهدف أمن هذا الشعب سيجدنا نحن وجيشنا وقواتنا الأمنية أمامه.
- أردوغان: لن ننسى أبدا من دعا لأجلنا في تلك الليلة، ومَن سعى لإنجاح انقلاب منظمة غولن.
- أردوغان: الذين شاركوا في خيانة هذا البلد وأطلقوا النار على شعبنا، يخضعون اليوم لأشد العقوبات.
معلومات أساسية
- شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
- وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن.
- وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع 250 قتيلا و2703 مصابين.