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سياسة

أبرز تصريحات بوتين وترمب في قمة هلسنكي

الرئيس الروسي فلادمير بوتين يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الروسي فلادمير بوتين يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
16/7/2018

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمرا صحفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب قمة طال انتظارها اليوم الإثنين، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين.

وتناول المؤتمر الصحفي عددا من القضايا بين البلدين، فضلا عن القضايا الدولية، وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:-

الشأن السوري
  • بوتين: كل الظروف مواتية لتعاون فعال بشأن سوريا
  • بوتين: يجب تحقيق سلام ومصالحة في سوريا وهذا يحتاج إلى عمل مشترك
  • بوتين: ترمب أولى اهتماما خاصا بأمن إسرائيل
  • ترمب: التعاون بين بلدينا في سوريا يمكنه إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح
  • ترمب: روسيا وأمريكا تعملان على المساعدة في ضمان أمن إسرائيل

 

الملف الإيراني والطاقة
  • ترمب: اتفقنا على أن روسيا لن تسمح لإيران بالاستفادة من هزيمة تنظيم الدولة
  • بوتين: الاتفاق النووي مع إيران يضمن أن يكون برنامجها النووي سلمي
  • ترمب يقول إنه أكد في محادثاته مع بوتين أهمية الضغط على إيران
  • بوتين: روسيا والولايات المتحدة قد تعملان معا لتنظيم أسواق الطاقة العالمية
  • بوتين: كقوة عظمى في النفط والغاز يمكننا العمل مع الولايات المتحدة لتنظيم السوق العالمي
  • بوتين: روسيا والولايات المتحدة تواجهان معا خللا في توازن آليات الأمن العالمي والاستقرار
التدخل في الانتخابات
  • بوتين: لا يوجد أي إثبات بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما يقال بخصوص ذلك محض هراء
  • بوتين: روسيا لم تتدخل أبدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • بوتين: أرحب بالتعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية
  • ترمب: التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو كارثة على بلدنا وقد جعلنا منقسمين
  • ترمب: صناديق الاقتراع هي التي منحتنا الانتصار في الانتخابات الرئاسية ولم يكن هناك أي تواطئ من جانبنا مع روسيا
  • ترمب: تغلبت على (هيلاري) كلينتون بسهولة ولم تكن لنا صلة مع الروس
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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