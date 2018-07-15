نيوزيلندا تسمح لرئيسة وزرائها باحتضان رضيعتها خلال جلسات البرلمان

عندما تعود رئيسة وزراء نيوزيلندا غاسيندا أرديرن إلى البرلمان بعد أن أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم تضع مولودا وهي في منصبها سيسمح لابنتها بالبقاء في حضنها خلال المناقشات.

مثل هذه الخطوة التي لم تكن متاحة على الإطلاق منذ عام مضى.

تسلط الخطوة الضوء على مساع تبذلها دول عدة لكي تجعل من برلماناتها أماكن يشعر فيها الأطفال والآباء والأمهات فيها بألفة أكبر فيما تحاول ساحات التشريع زيادة التنوع فيمن يشغلون مقاعدها وتسهيل أدوار كانت تعد عدائية من قبل للآباء والأمهات الجدد.

تريفور مالارد رئيس برلمان نيوزيلندا، الذي شوهد من قبل وهو يحمل أطفالا لأعضاء البرلمان من وقت لآخر فيما يشرف على نقاشات محتدمة، قال "أعتقد أننا لم نفعل ما يكفي… بالنسبة للأمهات… أود أن أوضح لهن أننا سنكون على أقصى درجة ودية ممكنة مع أطفالهن الرضع".

تهدف مثل تلك الخطوات إلى المساعدة في دعم التنوع في البرلمان وشملت أيضا تخصيص غرفة للرضع منذ انتخابات جرت في سبتمبر/أيلول الماضي إذ شغلت سيدتان من حزب العمال لديهما رضيعان مقعديهما فيما أعلنت وقتها أرديرن ووزيرتها لشؤون المرأة جولي آن غنتر حملهما أوائل العام الجاري.

يقول خبراء إن وجود عدد كبير من النساء في مواقع قيادية وضمان ترشح المزيد من النساء لن يحدث إلا بتلبية احتياجات أطفالهن. إذ يبقى تمثيل النساء أقل كثيرا من النصف في أغلب برلمانات العالم.

التقدم في هذا المجال بطيء على الرغم من تداول صور لعضوات في البرلمان يطعمن أطفالهن في أستراليا وكندا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأعوام الأخيرة.

لا تسمح برلمانات كثيرة من بينها مجلس العموم البريطاني بدخول الرضع بما يمثل مشكلة للأمهات اللاتي يخترن الرضاعة الطبيعية بين النواب خلال يوم عمل طويل لا يتضمن إلا القليل من الاستراحات.

في نوفمبر/تشرين الثاني قيل للنائبة اليابانية يوكا أوغاتا إن عليها مغادرة مجلس محلي بعد أن اصطحبت معها رضيعها البالغ من العمر سبعة أشهر لتسليط الضوء على صعوبات العمل مع الأمومة.

تواجه أحزاب سياسية في أنحاء العالم صعوبات في مواجهة تداعيات منع الأطفال والرضع من دخول البرلمان خاصة عندما يكون وجود النائب أو النائبة ضروريا لضمان نتيجة معينة لتصويت برلماني.

في نيوزيلندا يسمح للرجال أيضا باصطحاب أطفالهم الرضع داخل قاعات النقاش. كما تبحث بعض البرلمانات بدائل مثل التي يقدمها برلمان السويد حيث يوفر إجازة أبوة وأمومة رسمية فيما يناقش مجلس العموم البريطاني ترتيبات للتصويت بالوكالة لمساعدة الآباء والأمهات الجدد.