مقتل متظاهرين في البصرة وإقالة قائد شرطة النجف

من جهتها، قالت وزارة النقل العراقية، السبت، إن مطار النجف مستعد لاستقبال الطائرات المتوجهة إليه في غضون ساعات، بعد توقفه عن العمل مساء (الجمعة)، إثر اقتحامه من قبل محتجين غاضبين