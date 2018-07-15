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سياسة

شهيدان في غزة والاحتلال يخرق التهدئة

المقاومة ترد على قصف الاحتلال لغزة
المقاومة ترد على قصف الاحتلال لغزة
15/7/2018

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينييْن اثنين، صباح الأحد، في انفجار غرب غزة، فيما خرق الاحتلال الإسرائيلي التهدئة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ وقصف موقعا للمقاومة شرقي المدينة.

ماذا يحدث في غزة؟
  • الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، قال في بيان أن الشهيدين هما، أحمد منصور حسان (35 عامًا) وولده لؤي (13 عامًا)، إثر انفجار قرب برج الشفاء غربي مدينة غزة.
  • مراسل الجزيرة في غزة قال إن مقاتلات إسرائيلية، قصفت في الساعات الأولى من صباح الأحد، موقعًا للمقاومة الفلسطينية شرقي مدينة غزة في خرق للتهدئة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ بوساطة مصرية.
  • تجدُد القصف أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان، فيما ردّت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية جديدة صوب مستوطنات "الغلاف"، حسبما أعلنت كتائب القسام.
  • حركة  حماس كانت قد أعلنت أن وساطات وتدخلات من أطراف إقليمية ودولية أفضت إلى التوصل لاتفاق ينهي جولة التصعيد الحالية، مشيرة إلى أن جهود وقف العدوان توجت بنجاح الجهد المصري في العودة للتهدئة ووقف التصعيد.
  • منذ صباح السبت، شهد قطاع غزة تصعيدا، حيث شن جيش الاحتلال عشرات الغارات على القطاع أدت لاستشهاد طفلين وإصابة نحو 30 آخرين.
  • فصائل المقاومة ردت بإطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية محاذية للقطاع أسفرت عن إصابات، فيما سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف القطاع.
  • جيش الاحتلال أعلن أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 20 صاروخًا من أصل نحو 100 صاروخ أطلقتها فصائل المقاومة.
  • رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، صرح السبت، بأن هذا العدوان على غزة هو "الأقسى" ضد حركة حماس منذ عملية "الجرف الصامد" عام 2014.
استشهاد طفل في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة
مسيرات العودة
  • آلاف الفلسطينيين، شاركوا في احتجاجات سلمية، الجمعة، ضمن مسيرات العودة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم لأراضيهم التي هُجِّروا منها عام 1948.
  • الاحتلال الإسرائيلي قابل تلك التظاهرات منذ يومها الأول في مارس/آذار الماضي، بالقمع، ما أدى إلى استشهاد نحو 138 شخضا وإصابة أكثر من 16 ألفًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
  • أمام التكنولوجيا العالية لجيش الاحتلال وترسانته العسكرية، استخدم شبان فلسطينيون الطائرات الورقية المشتعلة منذ الجمعة الثالثة من مسيرات العودة، كأحد أدوات المقاومة الشعبية "السلمية" ضد الاحتلال قرب حدود غزة .
  • هذا السلاح البدائي الجديد تسبب بحرق مئات الدونمات في الداخل المحتل، ما كبد إسرائيل خسائر تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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