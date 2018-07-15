شهيدان في غزة والاحتلال يخرق التهدئة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينييْن اثنين، صباح الأحد، في انفجار غرب غزة، فيما خرق الاحتلال الإسرائيلي التهدئة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ وقصف موقعا للمقاومة شرقي المدينة.

ماذا يحدث في غزة؟

الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، قال في بيان أن الشهيدين هما، أحمد منصور حسان (35 عامًا) وولده لؤي (13 عامًا)، إثر انفجار قرب برج الشفاء غربي مدينة غزة.

مراسل الجزيرة في غزة قال إن مقاتلات إسرائيلية، قصفت في الساعات الأولى من صباح الأحد، موقعًا للمقاومة الفلسطينية شرقي مدينة غزة في خرق للتهدئة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ بوساطة مصرية.

تجدُد القصف أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان، فيما ردّت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية جديدة صوب مستوطنات "الغلاف"، حسبما أعلنت كتائب القسام.

حركة حماس كانت قد أعلنت أن وساطات وتدخلات من أطراف إقليمية ودولية أفضت إلى التوصل لاتفاق ينهي جولة التصعيد الحالية، مشيرة إلى أن جهود وقف العدوان توجت بنجاح الجهد المصري في العودة للتهدئة ووقف التصعيد.

منذ صباح السبت، شهد قطاع غزة تصعيدا، حيث شن جيش الاحتلال عشرات الغارات على القطاع أدت لاستشهاد طفلين وإصابة نحو 30 آخرين.

فصائل المقاومة ردت بإطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية محاذية للقطاع أسفرت عن إصابات، فيما سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف القطاع .

جيش الاحتلال أعلن أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 20 صاروخًا من أصل نحو 100 صاروخ أطلقتها فصائل المقاومة.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، صرح السبت، بأن هذا العدوان على غزة هو "الأقسى" ضد حركة حماس منذ عملية "الجرف الصامد" عام 2014.

استشهاد طفل في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة

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