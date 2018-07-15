شاهد: لوحة عملاقة تخلد عملية إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند

شارك أكثر من 300 رسام بمعرض كبير في تايلاند، في رسم قصة عملية الإنقاذ على لوحة طولها 3 أمتار وعرضها 13 مترًا والتي ستوضع بمتحف سيشيد داخل الكهف في المستقبل.

ووضع معرض "آرت بريدج تشيانغ راي"، مؤسسة فنية مجتمعية غير حكومية في تايلاند، لوحة ضخمة لتخليد عملية الإنقاذ التي شارك فيها غواصون دوليون لانتشال 12 صبيا ومدربهم من كهف غمرته الفيضانات في شمال تايلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشملت اللوحة سامان غونان، العضو السابق في وحدة القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية (سيل) والذي لقى حتفه خلال عملية الإنقاذ، وخبير الكهوف البريطاني فيرن أونسورث والغواص البريطاني جون فولاناثين والاسترالي ريتشارد هاريس، إلى جانب آخرين.

وقال سويت جيابوم، مدير المعرض، الأحد، إن اللوحة ستخلد "تاريخيًا" عملية الإنقاذ في كهف تام لوانغ نانغ نون.

وصمم تمثال، يبلغ طوله مترين، لغونان وسيوضع عند مدخل الكهف لإحياء ذكرى تضحيته بحياته من أجل إنقاذ الصبية ومدربهم.

ويتعافى الصبية والمدرب بشكل جيد، ويتوقون لتناول أطعمتهم المفضلة بعد خروجهم المتوقع من المستشفى الأسبوع المقبل.

فتية الكهف والمونديال

وذكر المستشفى الذي يعالج فيه الفتية ومدربهم، أنهم لن يتمكنوا من مشاهدة نهائي كأس العالم، الأحد، على الهواء لكن سيشاهدون تسجيلا للمباراة.

وقال المسؤول في مستشفى براتشانوكروه في تشيانغ راي "بالنظر لإقامة المباراة في موعد متأخر بتوقيتنا، فإننا نريد من الفتية الخلود للراحة وعدم التطلع إلى شاشة التلفزيون لوقت طويل، وسيشاهدون النهائي على الأرجح في وقت لاحق".

وتلتقي فرنسا مع كرواتيا في نهائي كأس العالم اليوم الأحد في الساعة العاشرة مساء بتوقيت تايلاند.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد وجه الدعوة إلى الفتية ومدربهم لحضور النهائي في موسكو لكنهم لم يستطيعوا الذهاب لأسباب طبية.

وتم انقاذ الفتية ومدربهم بعد عملية محفوفة بالمخاطر نفذتها القوات الخاصة في البحرية التايلاندية وفريق دولي من خبراء الغوص في الكهوف.