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سياسة

شاهد: الخرطوم تعلن ضخ نفط الجنوب بعد توقف 7 سنوات

السودان يتعهد بضخ نفط الجنوب عبر أراضيه في سبتمبر المقبل
السودان يتعهد بضخ نفط الجنوب عبر أراضيه في سبتمبر المقبل
15/7/2018

وافق وزيرا نفط السودان، وجنوب السودان، الجمعة، على عمليات إعادة إنتاج النفط في حقول توماثاوث، والنار في ولاية روينق بجنوب السودان.

وبعد 7 سنوات من الحرب الأهلية، انخفض إنتاج جنوب السودان من النفط إلى 150 ألف برميل، بدلاً عن 350 ألف برميل في 2011، بعدما استقل الجنوب عن السودان مستأثرًا بنحو 75% من إنتاج البلاد النفطي.

وفي أغسطس من عام 2016 طلبت جوبا رسميًا من الخرطوم، مساعدات فنية وتقنية لإعادة تشغيل حقول نفط (الوحدة) التي توقفت عن الإنتاج، بعد أن تأثرت بالصراع هناك إثر خلاف بين سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.

من جهته، تعهد وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبدالقادر عبدالله، بضخ نفط دولة جنوب السودان عبر الأنابيب والمنشآت السودانية بمنطقة هجليج في مطلع سبتمبر المقبل، وفقًا لوكالة السودان للأنباء.

وأعلن عبدالقادر عن تخصيص وحدة مركزية (CPF) لمعالجة نفط جنوب السودان تقوم بالمعالجة الفنية والإحصاء والتدقيق لتحديد الكميات التي تصل إلى السودان ومن ثم تذهب إلى محطة الضخ الرئيسية ثم عبر الخطوط إلى موانئ التصدير.

وقال وزير النفط بدولة الجنوب إزكل لول جاتكوث، إن هذا العمل ستعود منفعته على البلدين، وأعلن عن اكتمال مصفاة صغيرة لتكرير خام هذه الحقول التي تقع في شمال بلاده بسعة تكريرية تبلغ سبعة آلاف برميل في اليوم سيبدأ العمل فيها بعد بداية تشغيل الحقول مباشرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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