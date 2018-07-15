شاهد: أمير قطر يتخلى عن مقعده في مقصورة كأس العالم لزوجة الرئيس الفرنسي

تخلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن مقعده في الصف الأول إلى جانب الرئيس الفرنسي، ومنحه لزوجة الرئيس الفرنسي لتجلس إلى جوار زوجها لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم في روسيا

وقبل بدء المباراة، شوهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يتحدث إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قبل أن يقوم من مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئيسية ويعود للصف الأخير ويطلب من زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماري كلاود ماكرون أن تجلس إلى جوار زوجها لمتابعة المباراة.

وحاول الرئيس الفرنسي وزوجته إثناء أمير قطر عن التخلي عن مقعده، إلا أنه أصر على ذلك وعاد للصف الخلفي ليطلب من زوجة الرئيس الفرنسي الانضمام لزوجها في الصف الأول المخصص لرؤساء الدول.

جدير بالذكر أن فرنسا فازت على كرواتيا في المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين وأحرزت كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، وكانت المرة الأولى قبل عشرين عاما (1998م).