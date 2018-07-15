ترمب: الجميع يريدني أن أترشح في 2020

نقلت صحيفة ميل أون صنداي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إنه ينوي الترشح في انتخابات 2020 لأن "الجميع يريدني أن أترشح" وإنه لا يوجد مرشحون ديمقراطيون يمكنهم الفوز عليه.

وعندما سئل ترمب في مقابلة أجريت معه الجمعة في بريطانيا عما إذا كان يعتزم الترشح قال "حسنا أعتزم تماما الترشح. يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح".

وقال ترمب إنه لا يتوقع أن يتمكن أي مرشح ديمقراطي من هزيمته، وأضاف "لا أتوقع أحدا. أعرفهم كلهم ولا أرى أحدا منهم".

وقبل مغادرته بريطانيا لحضور اجتماع قمة في فنلندا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرق ترمب بروتوكولا ملكيا بريطانيا بكشفه علانية تفاصيل حوار أجراه مع الملكة اليزابيث عن تعقيدات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وعندما سئل عما إذا كان قد ناقش مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي مع الملكة عندما التقيا على الشاي في قلعة وندسور يوم الجمعة قال ترمب "فعلت ذلك. وقالت إنها مشكلة معقدة جدا جدا -وهي محقة-، أعتقد أنه ليس هناك أحد لديه أي فكرة بشأن كم سيكون هذا معقدا.. الجميع يعتقد أنها ستكون مسألة هينة، ننضم أو لا ننضم، أو دعونا ننتظر ما سيحدث".

ونُقل عن ترمب قوله عن الملكة اليزابيث التي يبلغ عمرها 92 عاما "إنها إمرأة مدهشة إنها ذكية جدا كما أنها جميلة جدا وعندما أقول جميلة أقصد من الباطن والظاهر. إنها امرأة جميلة".

وعن اجتماعه المقبل مع بوتين يوم الإثنين كان ترمب أكثر حذرا.

ونقلت ميل أون صنداي عنه قوله "أعتقد أننا يمكن أن نتوافق بشكل طيب جدا. يتساءل البعض هل نحن أصدقاء أم أعداء؟ أقول إن من السابق لأوانه تحديد ذلك.

"الآن أقول إننا متنافسون ولكن كي تتوافق الولايات المتحدة، وبصراحة المملكة المتحدة ودول أخرى، مع روسيا والصين وكل تلك الدول الأخرى.. فهذا أمر طيب وليس شيئا سيئا. إنه فعلا شيء جيد".